Похищение в космосе отмыли на земле

К трем годам общего режима приговорил во вторник Бутырский райсуд Москвы бывшего заместителя гендиректора одного из старейших отечественных научно-космических предприятий АО «НИИ точных приборов» (НИИ ТП) Константина Егорова. 74-летнего топ-менеджера взяли под стражу после того, как он был признан виновным в мошенническом хищении у госкорпорации «Роскосмос» почти 190 млн руб, часть из которых была легализована при содействии бизнесмена Павла Авдеева, получившего 6,5 года заключения. Помимо выплаты крупного штрафа, оба фигуранта также должны возместить ущерб. Своей вины они не признали, утверждая, что добросовестно исполнили контракт в рамках гособоронзаказа по поставке «электрорадиоизделий» (ЭРИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела по обвинению господ Егорова и Авдеева в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) изначально были направлены в Мещанский райсуд столицы, но затем переданы в Бутырский, где судья Андрей Дудкин и вынес решение после шедшего более года процесса. В ходе прений гособвинение просило приговорить фигурантов к семилетним срокам со штрафом и возмещением причиненного ими ущерба. Между тем сами обвиняемые просили их полностью оправдать. Суд прислушался к мнению надзорного ведомства, назначив 6,6 года общего режима со штрафом в 1,6 млн руб. 51-летнему гендиректору ООО «ДайТехнолоджи» Павлу Авдееву и три года такой же колонии 74-летнему экс-замгендиректора НИИ ТП Константину Егорову. Последний, в отличие от своего подельника, находился не в СИЗО, а под домашним арестом. Наручники на доктора технических наук, лауреата Госпремии и обладателя множества наград конвой надел после оглашения решения.

Согласно ему, как уточнили в суде, осужденные также должны солидарно выплатить 185 млн руб. в качестве погашения ущерба по удовлетворенному гражданскому иску признанного потерпевшим НИИ ТП.

«Нами уже подана краткая апелляционная жалоба»,— заявил “Ъ” один из адвокатов господина Егорова. По его словам, вина подзащитного не была доказана. Адвокат особо подчеркнул, что его подзащитный не имел отношения к закупкам и в документах нет его подписи.

НИИ ТП, созданный еще в начале 50-х и ставший флагманом отечественной радио и научной космической деятельности в области создания систем управления, попал в разработку оперативников и следователей 4-го управления МВД, расследующего преступления на особо важных и режимных объектах, в начале марта 2021 года. Тогда было возбуждено уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса» при исполнении гособоронзаказа. В его рамках в 2017 году был заключен контракт с «ДайТехнолоджи» на поставку неких ЭРИ из-за границы. Из-за санкций товары поступали с задержками. В итоге НИИ ТП обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием выплатить неустойку, насчитав 185 млн руб. Ответчики нарушение сроков признавали, но соглашались добровольно выплатить лишь 9,5 млн руб. Сначала арбитраж в иске отказал, но апелляционная инстанция претензии полностью удовлетворила. Между тем НИИ ТП, сославшись на некое проведенное его специалистами исследование, обратился в МВД, пояснив, что реальная стоимость ЭРИ составляла гораздо меньше заявленных в договоре 300 млн руб.

В июле 2021 года Константин Егоров и Павел Авдеев были задержаны по обвинению в мошенничестве, и им были избраны меры пресечения. Интересно, что следователи проявили интерес и к тогдашнему гендиректору НИИ ТП, но, правда, в связи с трудоустройством в институт своей знакомой без соответствующего образования, зато на весьма привлекательную зарплату.

Между тем у господ Егорова и Авдеева в счет погашения предполагаемого ущерба суд по ходатайству МВД арестовал найденные активы.

Как выяснили следователи, часть похищенных денег гендиректор ООО «ДайТехнолоджи» успел легализовать, приобретя в ноябре 2018 года в подмосковных Химках два участка площадью более 31 тыс. кв. м стоимостью 140 млн руб. Правда, оформлена земля не на самого коммерсанта, а на его фирму. В итоге в марте 2022 года к обвинениям в мошенничестве добавилось отмывание денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Правда, фигурант уверял, что все было приобретено на прибыль компании. Само ООО при этом весной 2024 года было признано банкротом, и в нем сейчас открыто конкурсное производство.

Сергей Сергеев