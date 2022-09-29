Деньги «Роскосмоса» отмыли на земле

Как стало известно “Ъ”, в Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 200 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос». Преступление было совершено в рамках госконтракта, на реализацию которого из бюджета выделили немногим больше — порядка 300 млн руб. За махинации предстоит ответить Константину Егорову, бывшему заместителю гендиректора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), и гендиректору ООО «Дайтехнолоджи» Павлу Авдееву. Последнему незадолго до окончания расследования вменили еще и легализацию части похищенного.

На то, чтобы разобраться в махинациях со средствами «Роскосмоса», Четвертому управлению МВД, расследующему преступления на особо важных и режимных объектах, понадобилось полтора года. Фигуранты в деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) появились в начале июля 2021 года, когда были задержаны гендиректор ООО «Дайтехнолоджи» Павел Авдеев и бывший заместитель гендиректора НИИ ТП (входит в АО «Российские космические системы») Константин Егоров. Первого Замоскворецкий райсуд столицы отправил в СИЗО, а его предполагаемого сообщника, пенсионера Егорова, взял под домашний арест.

Из фабулы дела следует, что в декабре 2017 года в рамках гособоронзаказа НИИ ТП, разрабатывающий и выпускающий комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами, заключил с фирмой господина Авдеева договор на поставку электрорадиоизделий почти на 300 млн руб. ООО «Дайтехнолоджи» хоть и сорвало сроки поставок из-за действующих санкций, но компоненты и комплектующие из США заказчику все же доставило. Интересно, что уже после возбуждения уголовного дела НИИ ТП, который и стал его инициатором, обратился еще и в арбитражный суд с требованием к ООО «Дайтехнолоджи» выплатить неустойку в размере 185,3 млн руб. за срыв сроков поставки. Арбитражный суд Москвы в удовлетворении требования отказал, усмотрев со стороны истца признаки неосновательного обогащения, поскольку затребованная сумма более чем вполовину превышает стоимость поставленного ответчиком товара. А вот апелляционная инстанция и согласившаяся с ней кассационная иск НИИ удовлетворили в полном объеме. Аналогичное требование институт, признанный потерпевшей стороной, заявил и в рамках уголовного дела.

Как установило следствие, в том числе с помощью экспертизы, стоимость поставленного НИИ ТП товара составляла всего порядка 100 млн руб. Остальные 200 млн руб., по версии МВД, были похищены вступившими в сговор заместителем руководителя НИИ Егоровым и предпринимателем Авдеевым.

Впрочем, ни тот ни другой своей вины в инкриминированном деянии, по данным “Ъ”, не признали. При этом защита обвиняемых утверждала, что ни о каком хищении государственных денег речь вообще идти не может, поскольку для расчетов с ООО «Дайтехнолоджи» институт использовал не бюджетный, а коммерческий счет.

Отметим также, что у обоих фигурантов в рамках расследования Замоскворецкий райсуд Москвы в счет погашения предполагаемого ущерба арестовал найденные активы. Причем, как следует из материалов дела, часть похищенных денег гендиректор ООО «Дайтехнолоджи» успел легализовать, приобретя в ноябре 2018 года в подмосковных Химках два участка площадью более 31 тыс. кв. м стоимостью 140 млн руб. Правда, оформлена земля не на самого коммерсанта, а на его фирму. В итоге в марте 2022 года к обвинению в мошенничестве господину Авдееву добавили отмывание денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Сам он утверждает, что земля в Подмосковье была приобретена не на украденные деньги, а за счет «прибыли его компании». К тому же, по словам Павла Авдеева, арест, наложенный на собственность ООО «Дайтехнолоджи», где он продолжает числиться гендиректором, «отрицательно влияет на имидж компании».

Адвокат Павла Авдеева заявил “Ъ”, что на данном этапе ситуацию комментировать не готов. Связаться с защитником Константина Егорова “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович