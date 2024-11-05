НАУФОР притормозит развитие

НАУФОР утвердила новые взносы на 2025 год для своих участников. Величина платежей увеличилась не так сильно, как предполагалось. Ранее бюджет был условно дефицитным и требовал дофинансирования ассоциации целевыми взносами, новый подход позволяет от этого отказаться. В дальнейшем взносы вновь будут повышаться, но прежде всего для крупных участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Во вторник, 5 ноября, совет директоров НАУФОР утвердил новые взносы на 2025 год для участников СРО (брокеры, управляющие компании и другие). По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, предложение СД одобрил единогласно. Для большинства из профучастников изменения оказались небольшими.

В частности, на 25% были повышены взносы для примерно 500 членов, на 50% — для примерно 50 компаний, в два раза — для шести компаний. У 70 крупнейших профучастников взносы повышаются в два с половиной раза.

Вместе с тем нагрузка на регистраторские компании сохраняется на уровне этого года.

В целом принятые изменения оказались более мягкими, чем предлагалось ранее (см. “Ъ” от 8 октября). В частности, тогда предлагалось привязывать величину платежа к размеру капитала или средствам под управлением. При этом для большинства компаний взносы увеличивались в 1,2–2,5 раза, для крупных и крупнейших компаний — в 3–5,35 раза. Столько значительное повышение вызвало недовольство участников рынка.

В настоящее время общее количество членов НАУФОР составляет 682 участника рынка. Из них 251 член оказывает брокерские услуги, 102 — услуги инвестиционных советников, 27 — услуги спецдепозитария. Кроме того, 306 членов являются управляющими компаниями и 31 — компанией-регистратором. За 2023 год объем поступивших средств составил почти 300 млн руб., из которых 197 млн руб. составили членские взносы, 80,5 млн руб.— добровольные пожертвования. Минимальный взнос составляет 176,4 тыс. руб., максимальный — 1,03 млн руб.

Разработка новой системы взносов потребовалась для того, чтобы их увеличение было бы более равномерным. Окончательный вариант представляет собой взятый за основу один из предварительных и доработанный с учетом обсуждения на совете директоров, пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. «Достичь этого удалось за счет уменьшения первоначально предполагаемых в 2025 году расходов и отказа от фонда развития НАУФОР (10% от взносов)»,— отметил он. Ранее бюджет был условно дефицитным и требовал дофинансирования ассоциации целевыми взносами, новый подход, который включил в обычные членские взносы суммы целевых взносов, позволяет от этого отказаться, добавил он.

При этом в дальнейшем взносы будут повышаться, но более дифференцированно, отметил источник “Ъ” на фондовом рынке. По его словам, в 2026 году повышение коснется только крупнейших организаций, однако параметры пока не выработаны. «Надо двигаться в сторону более широкой дифференциации, разница между институтами может быть и в десять раз»,— считает собеседник “Ъ”. Вместе с тем господин Тимофеев поясняет, что в дальнейшем планируется «вернуться к практике повышения взносов на инфляцию». Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что, скорее всего, будет учитываться размер активов, количество лицензий, оборот и другие параметры, характеризующие размер участника. По его ожиданиям, повышение может быть на 15–20%.

В основном увеличение бюджета направлено на развитие контрольной функции НАУФОР.

В том числе привлечение до 15 сотрудников в подразделение контроля, а также изменения IT-архитектуры и безопасности, уточнил Алексей Тимофеев.

В повышении тарифов НАУФОР есть риски не только для самих профучастников, считают собеседники “Ъ”. Издержки впоследствии, скорее всего, будут просто переложены на клиентов, считает господин Шатов. «В результате стоимость услуг профучастников может вырасти, что предполагает реализацию риска, связанного с удорожанием финансовых услуг»,— резюмировал он.

Ксения Куликова