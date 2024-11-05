Андрея Филатова поместили СИЗО

Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) арестовал на два месяца бывшего мэра Сургута Андрея Филатова по обвинению в коммерческом подкупе. В следственных органах информацию пока официально не комментируют. В администрации Сургута, откуда Андрей Филатов уволился в апреле «по личным обстоятельствам», считают, что уголовное дело не связано с его деятельностью на посту мэра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Сургута Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Экс-мэр Сургута Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

Во вторник, 5 ноября, Нижневартовский городской суд удовлетворил ходатайство СКР о заключении под стражу Андрея Филатова до 3 января 2025 года. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), сообщила пресс-служба судов Югры. Заседание проходило в закрытом режиме, постановление не вступило в законную силу.

В СКР официально информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Филатова не комментируют.

Андрей Филатов с 2012 года занимал должность депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013–2015 годах Филатов работал заместителем губернатора. В 2016 году он снова был избран депутатом думы округа от партии «Единая Россия» и возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. На выборах он набрал 11,3 тыс. голосов, что составило 50,7% от общего числа избирателей. С 2019 года Андрей Филатов находился на посту председателя наблюдательного совета авиакомпании Utair.

Андрей Филатов был избран мэром Сургута в 2021 году, получив поддержку 20 из 22 депутатов гордумы. В апреле 2024 года он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста». По его словам, он планировал сосредоточиться на других проектах в ХМАО, в частности связанных с освоением территорий.

Тогда депутаты местной думы сообщали, что для них такое решение стало неожиданностью.

По мнению политолога Александра Безделова, такая отставка могла свидетельствовать о конфликте с действующим тогда губернатором ХМАО Натальей Комаровой (в мае ее сменил Руслан Кухарук) и «подковерных» действиях силовых структур. На пост мэра Сургута был избран председатель городской думы Максим Слепов.

После ухода Андрея Филатова с должности мэра стало известно, что он претендовал на пост независимого директора в наблюдательном совете авиакомпании Utair. Позже он рассказал, что вступил в должность заместителя генерального директора Фонда развития Югры. Предполагалось, что после вступления в должность он останется в Сургуте, будет заниматься развитием научно-технологических инноваций и привлечением инвестиций.

В приемной фонда корреспонденту «Ъ-Урал» рассказали, что Андрей Филатов больше не работает в организации.

В пресс-службе администрации Сургута сообщили, что, вероятнее всего, следственные действия не связаны с работой Андрея Филатова в мэрии. «Если бы это имело какое-то отношение к администрации, мы бы знали»,— сказали в пресс-службе.

Анна Капустина, Мария Шараева