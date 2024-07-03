Спикер меняет должность

Сургутские депутаты единогласно избрали главой города председателя думы муниципалитета Максима Слепова. Спикер заявил о намерении «оживить» промышленную зону в Сургуте, отметил планы по благоустройству городских территорий и анонсировал создание департамента экономического развития мэрии. Оппоненты господина Слепова, пообещавшие работать «как на передовой», строить по 700 тыс. кв. м. жилой площади ежегодно и объединить Сургут с Сургутским районом, не получили ни одного голоса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Слепов

Фото: Пресс-служба думы Сургута Максим Слепов

Фото: Пресс-служба думы Сургута

В начале заседания председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Сургута Александр Сальников напомнил собравшимся, что документы для участия в отборе направили 28 кандидатов. «За 30 минут до конкурса началась регистрация участников. Всего зарегистрировалось 14 человек. Неявку кандидатов конкурсная комиссия рассмотрела как отказ от участия в конкурсе»,— пояснил он.

Господин Сальников добавил, что после рассмотрения документов кандидатов комиссия решила исключить из конкурса еще десять претендентов, материалы которых не соответствовали требованиям отбора. До второго этапа конкурса, где кандидаты представили программы развития Сургута, дошли предприниматель Игорь Бархатов, начальник отдела местного филиала Югорского государственного университета Евгений Скрябин, председатель думы Сургута Максим Слепов и директор треста АО ДСК-1 Денис Третьяков. До голосования депутатов комиссия допустила трех человек, исключив кандидатуру господина Бархатова.

Первым перед депутатами думы Сургута с концепцией развития города выступил Евгений Скрябин. Он заверил собравшихся, что работал в органах исполнительной и законодательной власти на всех уровнях и намерен развивать направление ЖКХ, молодежной политики и поддержки участников специальной военной операции (СВО).

«Хотел бы напомнить слова нашего президента, который сказал, что каждый из нас в тылу должны работать точно так же, как наши ребята работают на передовой»,— сказал он.

У депутатов не возникло вопросов к кандидату.

Максим Слепов отметил, что изменение геополитических условий повлияет на социально-экономическое развитие Сургута. По его словам, до 2050 года население города увеличится на 150 тыс. человек. «Сургут должен стать городом комфортной среды и культурно-нравственных ценностей»,— подчеркнул господин Слепов.

Кандидат пояснил, что на посту градоначальника планирует заниматься благоустройством территорий, модернизацией улично-дорожной сети и строительством велодорожек. «В перспективе необходимо обеспечить связанность участков досуговых объектов, зеленых насаждений, малых форм в единую сеть зеленого каркаса города с выходом на благоустроенные набережные рек и протоков реки Оби»,— сказал Максим Слепов.

Господин Слепов добавил, что намерен «дать вторую жизнь» промышленной зоне в Сургуте.

«Создание новых альтернативных наукоемких производств, развитие технологических кластеров, развитие малого бизнеса в IT сфере, логистике и туризме. Все это приведет к созданию новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью»,— пояснил он.

В конце выступления кандидат отметил, что планирует создать департамент экономического развития администрации Сургута, который позволит выработать «единую экономическую политику развития». Также он заверил, что продолжит «тесную работу» с депутатским корпусом. Вопросов к господину Слепову у собравшихся также не возникло.

Денис Третьяков заявил депутатам о риске хаотичного роста Сургута и превращения муниципалитета в «трудовой поселок». «Городу нужен опытный местный управленец, хозяйственник с устойчивыми практическими навыками, с более глубоким пониманием сложившегося политического баланса. Не политический назначенец»,— подчеркнул он.

Господин Третьяков заверил, что под его управлением в городе будет строиться по 700 тыс. кв. м. жилья ежегодно, чтобы на каждого жителя Сургута к 2036 году пришлось не менее 38 кв. м, а сейчас, по его словам, этот показатель не превышает 22 кв. м. Он добавил, что намерен «довести до ума» здание компании «Газпром переработка» в городе и разместить в нем дом ветеранов, подразделение администрации, федеральные службы, мировых судей и депутатов думы Сургута, а остальные площади сдать в аренду.

Кандидат заявил, что планирует создать 42 заправочные станции для электромобилей и увеличить число автобусных маршрутов в городе. Денис Третьяков добавил, что решит проблему с ларьками.

«Не подтвердилось право собственности — спасибо, всего хорошего. Есть успешный опыт Москвы, незаконное сносим, потом в суде разберемся»,— пояснил он.

В конце выступления Денис Третьяков заявил, что поддерживает объединение Сургута и Сургутского района в единый муниципалитет. «Надо решить вопрос с многочисленными местными поселковыми думами, советами, прекратить местечковые схемы. Готов также возглавить объединенную администрацию»,— заключил он. У собравшихся не возникло вопросов и к господину Третьякову.

По итогу голосования все 19 депутатов, присутствующих на заседании, поддержали кандидатуру Максима Слепова. Евгений Скрябин и Денис Третьяков не получили ни одного голоса. В итоге, большинством голосов депутатов на должность главы Сургута избран Максим Слепов. Он поблагодарил за поддержку его кандидатуры и заверил, что на посту мэра сделает упор на работе с молодежью. «Хочется вместе с вами вернуть Сургуту былую славу города молодых»,— сказал он.

Максим Слепов сменил на посту Андрея Филатова, который в апреле неожиданно подал заявление о сложении полномочий «по личным причинам». Господин Слепов с 2002 года работал заместителем директора по общим вопросам Сургутского филиала Окружного фонда обязательного медицинского страхования, в 2004 году возглавил его. В 2007 году был назначен главным врачом Сургутской городской клинической поликлиники №1. Максим Слепов избирался депутатом думы Сургута от «Единой России» с 2011 года: был депутатам V, VI и VII созывов. По данным избиркома, на выборах в 2021 году он получил 1,7 тыс. голосов избирателей, опередив кандидата от ЛДПР Дмитрия Кузнецова (его поддержала 1 тыс. человек).

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте