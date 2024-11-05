Кадры не доезжают до работы

Логистика входит в топ-5 отраслей с самым большим спросом на персонал — на нее приходится 15% от всех предложений о работе на Урале, следует из данных HH.ru. Отрасль нуждается в водителях, курьерах, упаковщиках и комплектовщиках, а также в машинистах и кладовщиках. Компании пытаются привлекать соискателей более выгодными условиями труда, ДМС, возможностями профессионального и карьерного роста, но по-прежнему отдают предпочтение повышению зарплат —рабочий инструмент, однако уже исчерпывающий свои возможности, отмечают эксперты. По их прогнозам, в ближайшие несколько лет ситуация в отрасли не улучшится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логистика входит в топ-5 отраслей с самым большим спросом на персонал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Логистика входит в топ-5 отраслей с самым большим спросом на персонал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спрос возрос

За год спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики на Урале вырос на 30%. Согласно данным HH.ru, треть от размещенных по итогам сентября вакансий для специалистов из сферы «транспорт, логистика, перевозки» приходится на водителей, 17% — на курьеров, а 14% — на упаковщиков и комплектовщиков. В пятерку наиболее востребованных специальностей также вошли машинисты и кладовщики (11% и 10% соответственно).

Дефицит водителей категорий С, Е достигает 17–24%, а в отдельных предприятиях доходит до 30%, сообщил руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО Георгий Шпрейер. Причем автоперевозчики не первый год говорят о снижении престижности профессии, особенно среди молодежи и среднего поколения, что приводит к увеличению среднего возраста водителей — сейчас он достигает 50–55 лет и, как подчеркнул господин Шпрейер, является критическим показателем, в том числе сдерживающим развитие отрасли.

«Из-за дефицита кадров транспорт простаивает, что влечет за собой финансовые издержки, по приблизительной оценке, от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. за один день. А привлечение и последующее удержание водителей ведут к росту зарплат, что в свою очередь влияет на себестоимость перевозки»,— пояснил основатель и старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло.

Наряду с известными причинами дефицита — демографической ситуацией, пандемией, СВО — участники рынка указывают активное развитие e-commerce и межотраслевую конкуренцию. «Водители, например, нужны не только в логистике, но и в производстве, строительстве и других отраслях. Также большое количество вакансий для них открывается на вахте, и здесь в конкурентную борьбу нередко вступают компании-работодатели из других регионов»,— пояснили в пресс-службе HH.ru макрорегиона Урал, Сибирь, Дальний Восток.

За деньги — да

Самыми распространенными причинами смены работы у водителей является зарплата, которая не устраивает сотрудника (59%), а также некомфортные условия труда (40%). Лишь 18% приходится на неудобный график работы, 16% — на постоянные переработки, 8% — на конфликты с руководством.

Это объясняет то, что самый распространенный способ привлечения и удержания кадров — повышение оплаты труда. К наиболее «дорогим» специалистам в транспортно-логистической отрасли, согласно данным HH.ru, относятся водители (их средняя зарплата в третьем квартале составила 116 тыс. руб.), курьеры (111,9 тыс. руб.) и руководители отдела логистики (105,4 тыс. руб.). Начальникам склада в среднем предлагают 81,4 тыс. руб., упаковщикам и комплектовщикам — 76,1 тыс. руб., кладовщикам — 64,9 тыс. руб., а грузчикам — 53 тыс. руб. При этом большинство соискателей рассчитывают на сумму в диапазоне 71–100 тыс. руб. и 101–150 тыс. руб.

«Однако рост зарплат увеличивает издержки бизнеса, влияя на конечную стоимость товаров и услуг. Повышение оплаты труда остается в списке инструментов работодателей для привлечения кадров, на него все еще делается большая ставка, но он имеет свой ресурс и в какой-то момент может вступить в конфликт с эффективностью бизнеса»,— подчеркнули в HH.ru.

Поэтому логистические компании стараются решить вопрос дефицита персонала иными способами — путем улучшения социальных программ, систем материальной и нематериальной мотивации, обучающих курсов, автоматизации процессов, сотрудничества с вузами и ссузами, рассказал Георгий Властопуло.

Со знанием и без знания дела

По словам руководителя отдела персонала федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Евы Климентенко, перспектива карьерного роста в отрасли для многих неочевидна: «А ведь та же складская логистика дает большое количество возможностей профессионального и карьерного роста. Например, можно дорасти до позиции начальника смены, руководителя складского комплекса разного масштаба или применить свои знания в предметной области в развитии и автоматизации складских процессов».

Участники рынка отмечают, что соискатели все чаще подходят к выбору места работы осознанно и избирательно, обращая внимание на комфортные условия труда, удобную локацию, гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, надбавки, компенсации и льготы, а также наличие корпоративного транспорта, общежития при необходимости, спецодежды и оплачиваемых обедов.

«Важно обеспечить водителю грузовика комфортные условия труда: помощь в дороге, качественный отдых в период вахты, компенсацию затрат на выполнение смежных функций (погрузка, разгрузка и так далее), а также при простоях транспорта. Условия труда непростые, поэтому еще одна важная мера — страхование жизни и здоровья этой категории сотрудников»,— рассказала директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.

Вместе с ДМС, компенсацией больничных и помощью в различных жизненных ситуациях сотрудникам важна возможность профессионального и карьерного роста — многие компании делают на это акцент. «Рост внутри организации не менее важен, чем привлечение внешних специалистов, которому предшествует долгий рекрутмент. Нам важно сфокусировать внимание на углублении экспертизы, а также расширении профессиональных компетенций каждого путем перехода в новые направления»,— подчеркнула директор по персоналу Taglex Светлана Исаева.

Поскольку затраты на поиск и размещение вакансий в первом полугодии увеличились на 15%, компании стали чаще обращать внимание на кандидатов без опыта работы и готовы обучать их «с нуля». В ГК «ЕТЕ», например, разработали программы, которые позволяют за короткое время обучить персонал азам для начала работы. «Эта система приносит хорошие результаты. Работа с сотрудниками без опыта сразу со студенческой скамьи или минимальным опытом не является чем-то новым, многие компании это активно практикуют, но данное направление стало важной стратегической задачей для нашего HR-департамента, поскольку только обученный и вовлеченный персонал сможет качественно предоставлять услуги»,— добавил директор по логистике ГК «ЕТЕ» Евгений Школьный.

С дефицитом по жизни

Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что тенденция кадрового голода в логистике сохранится. Так, Светлана Исаева считает, что нехватка квалифицированных специалистов будет расти в ближайшие год-два года. «Прежде всего это связано с тем, что текущая система образования ориентирована на подготовку специалистов для выполнения стандартных задач. Для нас же важен опыт, а опытные специалисты не спешат рассматривать новые предложения»,— пояснила она.

Георгий Властопуло полагает, что преодолеть дефицит не удастся в ближайшие 10–15 лет.

«Несколько улучшить ситуацию могло бы привлечение, к примеру, водителей из ближнего зарубежья. Однако учитывая нынешние тенденции ужесточения миграционного законодательства, этот вопрос остается открытым. Без комплексных мер на уровне государства решить проблему невозможно»,— подчеркнул он.

С ним согласен Евгений Школьный: «Наша отрасль точно будет испытывать нехватку кадров очень остро и долго. Уже сейчас на одну вакансию приходится в среднем от двух до трех откликов и зачастую совершенно нерелевантных. Рекрутеры давно работают только по холодному поиску или по рекомендациям от своих сотрудников. Сроки закрытия вакансий тоже увеличились».

Так, средний срок закрытия одной вакансии вырос на две недели — до 25 дней, сообщают и другие участники рынка. Сложнее всего подобрать персонал в таких городах как Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Курган и Воронеж. «Если раньше мы могли нанимать по три-четыре водителя в неделю, то в 2024 году мы наняли только троих за весь летний период. В нашем собственном автопарке не хватает порядка 7–10% водителей и 20% складского персонала. Причем к 2030 году, по мнению некоторых экспертов, нехватка складского персонала достигнет 50%»,— добавила Ева Климентенко.

Анастасия Реутова