Супружеская госизмена

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. бывшего инженера-технолога Уралвагонзавода (УВЗ) Данила Мухаметова, который обвинялся в государственной измене. По версии следствия, совместно со своей супругой, бывшим оператором УВЗ Викторией Мухаметовой, фигурант передал украинским спецслужбам чертежи, содержащие сведения военно-технического характера, за вознаграждение 100 тыс. руб. Вину Данила Мухаметов признал частично, заявив поначалу, что целью преступления было «приостановить СВО». Однако позже он отказался от своих слов. Его супруга вину признала и дала показания на мужа, ранее суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Мухаметов не согласился с интерпретацией его действий следствием и получил большой срок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Данил Мухаметов не согласился с интерпретацией его действий следствием и получил большой срок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Супруги Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Изначально Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Согласно постановлению об административном правонарушении, они выражались грубой нецензурной бранью в центре Екатеринбурга, около дома 25 на проспекте Ленина. При этом на замечания граждан и сотрудников полиции, отмечал в своем постановлении суд, супруги не реагировали, чем «выразили явное неуважение к обществу». Тогда супруги Мухаметовы вину не признали и заявили, что нецензурной бранью они не выражались.

Вскоре супружескую пару вновь задержали, на этот раз в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил их в СИЗО. Следствие установило, что пара за деньги передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против российских вооруженных сил во время проведения специальной военной операции.

Дома у задержанных были изъяты «предметы шпионской деятельности». Во время допроса Виктория Мухаметова призналась, что за 100 тыс. руб. передала чертежи украинским спецслужбам и на полученные деньги они вместе с мужем планировали «просто жить».

По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с обстоятельствами дела, супруги передали часть сведений украинской стороне, а на полученные деньги отправились в путешествие в Сочи и приобрели проектор.

Уголовные дела мужа и жены, несмотря на то что они обвинялись в одном преступлении, находились в отдельных производствах — в связи с тем, что Виктория Мухаметова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на супруга. В октябре этого года Свердловский областной суд приговорил ее по ст. 275 УК РФ к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб.

Во вторник, 5 ноября, Свердловский областной суд под председательством судьи Андрея Минеева вынес приговор Даниле Мухаметову, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. руб. По данным пресс-службы суда, вину подсудимый признал частично. На вопросы журналистов он ответил, что с обвинительным заключением и приговором своей супруги не согласен. По его словам, с женой он поддерживает связь.

Кроме того, Данил Мухаметов заявил, что целью преступления было «приостановить СВО», однако, после того как к нему подошла адвокат, он отказался от своих слов, ограничившись фразой, что «не будет это комментировать».

После оглашения приговора адвокат осужденного Татьяна Селиванова отметила, что решение об обжаловании будет принято после получения мотивировочной части приговора. «Его позиция заключается в том, что с той интерпретацией, которая была расписана следователем, он не согласен»,— сообщила госпожа Селиванова.

По данным из социальных сетей, супруги Мухаметовы родом из Нижнего Тагила. Помимо работы на УВЗ, они увлекались фотографией. Данил Мухаметов окончил Российский экономический университет имени Плеханова в Москве по направлению «экономика», Виктория Мухаметова — Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Демидова.

Мария Шараева, Екатеринбург