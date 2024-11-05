В столице Урала из «Молочного места» на Тверитина украли все сливочное масло
В Екатеринбурге ночью во вторник, 5 ноября, из магазина «Молочное место» на ул. Тверитина, 19 украли все сливочное масло. Грабители проникли в помещение, разбив стеклянную дверь магазина. Как сообщили в Telegram-канале компании «Молочный кит», из торговой точки также украли молочные коктейли.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Представители магазина обратились с заявлением о хищении товара в полицию. «Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. Проводится проверка»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского УМВД.