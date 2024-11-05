В Удмуртии определили новый порядок содержания бездомных животных

Новые требования к пунктам временного содержания бездомных животных определили в Удмуртии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пункты временного содержания необходимо располагать на расстоянии не менее 150 м от жилых домов. Размещение животных в общественных зданиях и многоквартирных домах не допускается. Территория пункта должна быть огорожена двухметровым забором.

Животные должны содержаться раздельно с учетом их вида, пола, возраста и агрессивности в изолированных боксах или клетках. Пункт содержания должен быть оснащен центральным водопроводом, водоотведением и электроснабжением, а также системой вентиляции. Животных должны кормить от одного до шести раз в сутки с учетом породы, размера и возраста. У них должен быть постоянный доступ к питьевой воде. Умерщвление подопечных пункта допускается при наличии у них неизлечимых серьезных травм или опасных заболеваний.

Кроме того, руководство пункта должна размещать объявления о поступивших питомцах в интернете для упрощения их поиска прежними или будущими владельцами. Если в течение 10 дней хозяева не найдутся, стерилизованных и неагрессивных животных могут выпустить на улицу.

Напомним, в Удмуртии приняли закон по обращению с бездомными животными, позволяющий проводить эвтанизацию при наличии у них опасных заболеваний или признаков «немотивированной агрессии». Представители зоозащитных организаций считают, что умерщвлять животных — негуманно, и опасаются, что под категорию «опасных» будет попадать каждая выловленная особь.

Подробнее об этом читайте в материале «Зооэвтаназии пишут регламент».