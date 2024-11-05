Сочинец нашел ошейник выпущенного в 2023 году переднеазиатского леопарда

Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН получили подтверждение, что самка переднеазиатского леопарда Ачипсе, выпущенная 14 июля 2023 года в Природном парке Большой Тхач на Западном Кавказе, жива и активно перемещается. Об этом сообщается в Telegram-канале Института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт проблем экологии и эволюции им А.Н.Северцова РАН Фото: Институт проблем экологии и эволюции им А.Н.Северцова РАН

Ошейник хищника, который перестал подавать сигнал спустя несколько дней после выпуска, обнаружил 4 ноября 2024 года житель Сочи. Находка была сделана в горах, в 59 км от места выпуска животного. Специалисты установили, что система самосброса ошейника сработала спустя 440 суток после освобождения леопарда.

«Это значит, что "потерявшаяся" Ачипсе благополучно пережила прошедшую зиму и до сих пор активно перемещалась. Более подробную информацию о жизни и активности кошки членам мониторинговой группы в ИПЭЭ РАН еще предстоит "вытащить" из ошейника и ее расшифровать»,— сообщили в ИПЭЭ РАН.

В Институте поблагодарили сочинца за внимательность и ответственное отношение к находке. Ошейник поможет собрать ценные данные, необходимые для успешного восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Вячеслав Рыжков