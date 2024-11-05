В Ростовской области дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

Нехватка водителей общественного транспорта является проблемой для городов и сельских поселений Ростовской области. Дефицит кадров в регионе достиг 40%. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

По информации первого заместителя председателя законодательного собрания Ростовской области Сергея Михалева, многие маршруты в регионе являются нерентабельными. Для решения проблемы муниципалитетам необходимо выделить социально-значимые маршруты — к школам, больницам и другим важным объектам. Информация должна быть предоставлена в минтранс Ростовской области.

Как пояснила пресс-служба заксобрания, по результатам проведенных расчетов правительство области субсидирует часть затрат на работу общественного транспорта в муниципалитетах.

Ева Китаева

Ева Китаева