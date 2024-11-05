Замглавы Минобороны анонсировала пересмотр выплат за ранения на СВО

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева пообещала проработать вопрос порядка выплат за ранения. Медики и военные рассказали, что сейчас этот порядок не учитывает степень тяжести травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Цивилева рассказала о проблеме в Telegram по итогам посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. «Одной из тем стала компенсация выплат за ранение. По словам медиков и защитников, действующий сейчас порядок выплат не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем внимательно прорабатывать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова»,— написала замминистра.

По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время размер выплат привяжут к степени тяжести травмы. Сумма за ранение, которое привело к инвалидности, «значительно вырастет», но будет меньше, чем выплата семье за гибель военнослужащего. Источнику РБК также известно, что в профильных ведомствах обсуждается введение системы дифференцированных выплат. Единовременная выплата за ранение на СВО составляет 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб. Если военный будет признан негодным к военной службе после получения ранения, ему направят еще 3 млн руб. Также установлены страховые выплаты: от 50 тыс. руб. за легкое увечье до 1,5 млн руб. за получение инвалидности первой группы.

Минздрав в августе предоставил ветеранам боевых действий право на внеочередное прохождение профосмотров и диспансеризации в медицинских организациях. Оператором этого процесса выступит госфонд «Защитники Отечества».

Подробнее о мере поддержки — в публикации «Ъ» «Ветеранов пригласили к осмотру».