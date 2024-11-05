«Ростов» извлек свой VAR

Стадию play-off нынешнего розыгрыша «Фонбет» Кубка России открыл первый четвертьфинальный матч «Пути РПЛ», в котором «Спартак», не реализовав в первом тайме пенальти, сам пропустил во втором с одиннадцатиметрового и проиграл — 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Рустам Ятимов (слева), отбивший пенальти, стал главным героем «Ростова» в матче со «Спартаком»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вратарь Рустам Ятимов (слева), отбивший пенальти, стал главным героем «Ростова» в матче со «Спартаком»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этом матче «Спартаку» было ничуть не проще, чем в предыдущем — том, в котором он в субботу в рамках чемпионата одержал такую приятную победу. И вкус ее неизбежными, видимо, дисквалификациями за превратившуюся чуть ли не в центральное событие встречи драку точно не испортишь. «Ростов», например, стоило уважать за исключительную плотность игры. С армейцами спартаковская средняя линия, кажется, чувствовала себя комфортнее. А тут — ни шагу спокойно не ступить, все время кто-то рядом с тобой.

Был даже в первом тайме отрезок, когда почудилось, будто бы к этой вязкости ростовчане готовы добавить еще и собственную активность впереди: сопернику ведь явно неуютно, часто теряет мяч, и голкипер Александр Селихов, которому словно передается общее настроение, суетится. Но «Спартак» отделался легким испугом после лихо закрученного Алексеем Суторминым навеса с углового: мяч улегся на перекладину.

А «Ростов», как выяснилось, вечно изображать собой фаворита все-таки не собирался.

В конце концов, взгляд уже выхватывал чересчур очевидный перевес «Спартака» в смысле владения территорией. Но и это не гарантировало ему безоблачной жизни. «Ростов» показал, что следует быть начеку и если он отходит глубоко назад, когда после перехвата возле гостевой линии штрафной Данил Глебов с Алексеем Суторминым умчались в контратаку настолько стремительную, что под занавес этого рейда оставалось мало сомнений по поводу того, что он выльется во что-то очень-очень опасное. «Спартак» выручил защитник Олег Рябчук, продемонстрировавший выдающийся спринтерский талант,— вроде бы безнадежно отставая, не сдался и, возникнув буквально из ниоткуда, помешал Сутормину пробить.

Но еще интереснее был эпизод на излете первого тайма. Со стороны ситуация могла показаться безобидной: розыгрыш углового, подача в ростовскую штрафную, падение спартаковского форварда Шамара Николсона без режущего глаз контакта с противником. Но VAR, конечно, контакт четко зафиксировал. Виктор Мелехин, оказалось, зацепил Николсона за футболку и не отпускал ее ровно столько, чтобы у арбитра Василия Казарцева не было выбора — ну да, пенальти надо ставить.

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов в минувшем туре чемпионата провел шикарный матч против «Динамо». Теперь список своих подвигов он украсил еще одним.

Эсекьель Барко, безупречный до сих пор спартаковский пенальтист, пальнул сильно и в угол, но Ятимов, угадав планы аргентинца, полетел именно туда, куда тот целил, мяч отбив.

Второй тайм баловал нежданными поворотами сюжета. Скажем, трудно было представить, что «Ростов» после перерыва вернется на поле таким злым и решительным, забывшим напрочь о прежних скромных приоритетах. Наседал он — и наседал крепко и временами изобретательно.

Правда, хватило ростовчан ненадолго, и вскоре уже они терпели. «Спартак» подводил какой-то страшный дефицит концентрации, устойчивости в решающие мгновения. Постоянно что-то не срасталось: то Шамар Николсон потеряет равновесие, то Тео Бонгонда стрельнет наобум и угодит в защитника.

А расплата за эту незадачливость была между тем жестокой. «Спартаку» как бы прилетела ответка из первого тайма.

Тоже угловой, тоже не то чтобы таящая в себе смертельную грозу подача. И тоже падение игрока — ростовчанина Хорена Байрамяна — в чужой штрафной, которое следует изучить с помощью VAR. И обнаружилось, что упал Байрамян не просто так, а потому, что сзади его, наплевав на аккуратность и сдержанность, зачем-то подтолкнул, еще и наступив на ногу, Наиль Умяров. Разница была лишь в том, что ростовский пенальтист — Мохаммад Мохеби — мяч в сетку вогнал.

В концовке матча «Спартак» лишился Олега Рябчука, получившего красную карточку за то, что прямой ногой воткнулся в Ивана Комарова, атаковал в меньшинстве, но, ничего не добившись, резко снизил шансы удержаться в «верхней» сетке play-off после ответного матча через три недели.

Алексей Доспехов