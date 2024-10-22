«Спартак» сыграл на удаление

Заключительный тур группового этапа «Фонбет» Кубка России открыли матчи, в которых обеспечившие себе первое место в группах фавориты обыграли в гостях с одинаковым счетом 1:0 стоящих ниже в классификации и футбольной иерархии в принципе соперников. «Спартак» справился с махачкалинским «Динамо», отправив его в нижнюю сетку play-off, а «Зенит» — с уже лишившимся шансов продолжить борьбу в турнире «Факелом».

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Матч, в котором «Спартак», обеспечивший себе место на верхушке таблицы группы A, встречался с обеспечившим себе путевку в play-off, но непонятно, в какую часть его сетки, махачкалинским «Динамо», проходил в размеренном, даже слегка усыпляющем ключе. И это обстоятельство, кажется, всех устраивало.

Мерное течение этой игры без вспышек и шансов нарушило событие, которое произошло под занавес первого тайма.

Выяснилось, что «Спартак», который, казалось, абсолютно устраивает непыльная оборонительная работа, все-таки готов кольнуть хозяев при случае. Случай представился, и Даниил Зорин рванул вперед на скидку партнера, уже видя перед собой пустой коридор, ведущий с его правого фланга чуть ли не до чужих ворот. А наперерез ему лихо и азартно, как боец MMA на добивание поверженного соперника, ринулся Илья Кирш. Получилось настолько жесткое столкновение, что, если бы после него Зорин не остался на поле, никто наверняка особенно не удивился бы.

Арбитр Павел Шадыханов был настроен решительно и вынул для Кирша красную карточку. А «Спартак» в большинстве забегал пободрее.

Гол он забил уже во втором тайме, когда Роман Зобнин протащил мяч до штрафной и выкатил его уцелевшему в недавней передряге Зорину. «Динамо», однако, руки не опускало и вдесятером старалось наседать, пусть выходило ни шатко ни валко.

Надежду ему подарил все тот же Даниил Зорин, словно решивший, что в этом матче обязан испробовать все ипостаси — и героя, и жертвы, и злодея. Теперь он, грубо сбив Эгаша Касинтуру, нарвался на вторую желтую карточку, а значит, и удаление.

Однако «Спартак» устоял и лишил махачкалинцев возможности подняться со своей третьей позиции на вторую и просочиться в play-off «Пути РПЛ». После этого поражения «Динамо» московское, в четверг играющее с «Крыльями Советов», им уже не достать. Биться придется в нижней сетке play-off.

Сыгранный чуть раньше матч в группе D доказывал, что иногда даже отсутствие турнирных стимулов у обоих участников веселью все же не помеха. «Зенит» перед поездкой в Воронеж гарантировал себе первое место, «Факел» вылетел из Кубка России. А между тем скучно в этой игре не было.

«Зенит», разумеется, на эту встречу выставил вариант, состоявший из игроков, которым не так уж часто доводится попадать в основу, а тех, кто в нее попадает почти всегда, не оказалось даже на скамейке запасных — отдыхали дома.

И «Факел» с удовольствием пользовался моментом. Если не знать контекст, то можно было бы удивиться тому, насколько более трендовым, что ли, он выглядит на фоне своего титулованного противника: и прессингует высоко, и мяч отбирает, и атаковать стремится без задержек, лишних перепасовок. Картину портит, заставляя вспомнить о реальном статусе хозяев, лишь незадачливость футболистов, которым эти атаки доводится завершать. Вот Мохамед Брахими, выходя чуть ли не один на один с вратарем Денисом Адамовым, как-то жутко неловко пинает мяч. Вот Евгений Марков и вовсе бьет мимо него. А ситуация-то идеальная: он в полном одиночестве в районе одиннадцатиметровой отметки, а пас Владислава Мастерного после прохода кажется вполне удобным.

А вот «Факел» разыгрывает совсем уж роскошную комбинацию. Все ходы — внутри зенитовской штрафной, на ограниченном пространстве, все передачи — в касание, последняя, от Табо Селе,— пяткой, со стороны прямо эталон футбольного изящества. Но опять у Брахими не склеивается с ударом.

В общем, потерзав «Зенит» и ничего не добившись, «Факел», конечно, доигрался до неприятности.

На излете первого тайма сам потерял мяч, а Педру, хоть и падал, смог выложить идеальный пас поддержавшему его Александру Ерохину. Ерохин, демонстрируя хладнокровие, спокойно перекинул мяч через вылетевшего на него голкипера Виталия Гудиева.

«Факел» и во втором тайме тоже был настойчивым. И тоже допускал срывы, одному из которых не дал воплотиться в зенитовский гол Мастерной, подстраховавший Гудиева. Наградой за упрямство и непропадающее, несмотря на обстоятельства, желание победить воронежцам мог быть удар с разворота Маркова. Но не срослось — мяч отправился за ленточку, коснувшись стойки. Фаворит и без фаворитской игры взял верх над аутсайдером.

Алексей Доспехов