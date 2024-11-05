Красная Поляна стала самым популярным горнолыжным курортом в предстоящий зимний сезон

Лидером среди российских горнолыжных курортов по бронированиям на зиму 2024-2025 стала Красная Поляна. Средняя стоимость аренды отеля в сутки здесь составляет 10,4 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-бронирования жилья Суточно.ру и финтех-компании Юmoney.

Также в тройку лидеров по бронированию вошли Шерегеш (Кемеровская область) и Кировск (Мурманская область). Аренда отеля в Шерегеше обойдется в 9 тыс. руб за сутки, а в Кировске — 5,4 тыс. руб.

Несмотря на то, что сезон еще не открыт, спрос на аренду достаточно высокий. В зависимости от локации он на 20-40% превышает прошлогодний.

Всего цены на аренду жилья на российских горнолыжных курортах выросли на 14% за год. Средняя стоимость аренды этой зимой составляет 8,4 тыс. руб. за сутки. В среднем туристы бронируют жильё на пять суток и тратят на аренду 42 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский