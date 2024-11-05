Цена квадратного метра в новостройках Ижевска превысила 110 тысяч рублей

Средняя цена за 1 кв. м в новостройках Ижевска достигла в октябре 111,9 тыс. руб., что на 1,8% больше, чем месяцем ранее. Как следует из данных федерального портала «Мир квартир», по стоимости «квадрата» в новых домах столица Удмуртии занял 48-е место по стране. Для сравнения, в Казани (4-я строчка рейтинга) цена 1 кв. м составила 217,99 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Во многих городах застройщики не спешат снижать цены, что говорит о некоем запасе прочности в строительной отрасли. Отчасти рост цен может объясняться вымыванием дешевого предложения. Также раскупают квартиры небольшой площади», — прокомментировал итоги исследования гендиректор портала Павел Луценко.

Средняя стоимость квартиры в новом доме в Ижевске достигла 5,8 млн руб., рост за месяц составил 2,4%.

Напомним, на конец сентября цена за 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городе составляла 109,9 тыс. руб., средняя стоимость новой квартиры — 5,7 млн руб.