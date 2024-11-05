Америку отстояли в очередях

В США 5 ноября прошли 60-е по счету выборы президента, на которых американцы выбирали, кто — демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп — станет 47-м главой Белого дома. Еще до этого дня, традиционно приходящегося на первый вторник ноября, избиратели проявили повышенную электоральную активность: более 80 млн человек проголосовали по почте или сделали свой выбор очно. Несмотря на почти рекордные показатели досрочного голосования, 5 ноября на многих участках выстроились огромные очереди. Власти, в свою очередь, приняли дополнительные меры безопасности, памятуя о выборах 2020 года, когда господин Трамп не признал поражения от демократа Джо Байдена и фактически спровоцировал беспорядки, кульминацией которых стал штурм Капитолия разъяренной толпой 6 января 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призывая избирателей прийти на участки для голосования, оба кандидата в президенты использовали спортивные термины. Камала Харрис — из легкой атлетики, говоря о передаче людям эстафеты свободы. Дональд Трамп — из футбола: я дал вам пас, мяч в двух метрах от ворот, идите и голосуйте

Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj, Valdrin Xhemaj / Reuters Призывая избирателей прийти на участки для голосования, оба кандидата в президенты использовали спортивные термины. Камала Харрис — из легкой атлетики, говоря о передаче людям эстафеты свободы. Дональд Трамп — из футбола: я дал вам пас, мяч в двух метрах от ворот, идите и голосуйте

Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj, Valdrin Xhemaj / Reuters

Почти каждые президентские выборы в США объявляются судьбоносными как для Америки, так и для мирового сообщества. Не стала исключением и гонка в 2024 году, во время которой за Белый дом бились экс-президент республиканец Дональд Трамп и действующая вице-президент демократка Камала Харрис. При этом градус борьбы был настолько высок, что эксперты не только воздерживались от уверенных прогнозов, кто выйдет победителем из схватки, но и терялись в догадках, какой проснется Америка на утро 6 ноября.

Власти штатов, учитывая напряженность в обществе, приняли дополнительные меры безопасности. В частности, с сотрудниками избирательных комиссий провели специальные тренинги, на которых их учили тактике деэскалации на случай возникновения конфликта между избирателями, общению с владельцами оружия и прочим полезным для устранения опасных ситуаций навыкам.

В некоторых избирательных округах на участках были установлены тревожные кнопки, а сотни участков по стране укрепили пуленепробиваемыми стеклами и стальными дверями.

При этом представители властей отмечали, что повышенные меры безопасности не означали ожидания беспорядков, а скорее были превентивной мерой для исключения какого-либо насилия. Многие также напоминали, что после выборов-2020 Дональд Трамп, будучи тогда президентом, не признал свое поражение, что в итоге привело к беспорядкам, пиком которых стал штурм Капитолия 6 января 2021 года разъяренными сторонниками республиканца.

Так или иначе, долго уговаривать американцев, что выборы-2024 — судьбоносное для их страны событие, необходимости не было. Как показало досрочное голосование, избиратели с этим тезисом согласны и потому проявили небывалую электоральную активность еще до 5 ноября. По данным на восемь утра 5 ноября по восточноамериканскому времени, досрочно успели проголосовать более 83 млн человек: 45 млн — очно и 38 млн — по почте.

При этом еще 4 ноября на некоторых участках, где продолжалось досрочное голосование, выстраивались очереди, ожидание в которых могло занять три или даже четыре часа.

Толпы избирателей собирались даже в тех штатах, где, казалось бы, исход выборов предрешен заранее из-за традиционного перевеса сторонников одной из двух основных партий.

Например, сообщалось о многочасовых очередях в Чикаго — крупнейшем городе продемократического Иллинойса. Про него, а также про Нью-Йорк и Калифорнию Дональд Трамп неоднократно говорил, что существование подобных штатов несправедливо, ведь благодаря им демократы автоматически забирают 101 голос из 270 необходимых для победы в Коллегии выборщиков.

Фотогалерея Кадры с американских избирательных участков Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок Фото: Matt Rourke / AP Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов Фото: Jonathan Drake / Reuters Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса Фото: Reuters / Eduardo Munoz Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата Фото: Daniel Cole / Reuters Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии Фото: Kareem Elgazzar / AP Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке Фото: Reuters / Eloisa Lopez Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа Фото: Reuters / Carlos Barria Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования Фото: Yuki Iwamura / AP Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка Фото: Reuters / Octavio Jones Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана Фото: Chris Pizzello / AP Нью-Йорк. Разминка после голосования Фото: Reuters / Kent J. Edwards Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа Фото: Reuters / Ricardo Arduengo Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком Фото: Reuters / Cheney Orr Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе Фото: Evan Vucci / AP Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии Фото: Reuters Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок Фото: John Locher / AP Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал» Фото: Reuters / Andrew Kelly Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка Фото: Reuters / Shannon Stapleton Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок Фото: Matt York / AP Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони Фото: Lauren Petracca / AP Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам Фото: Reuters / David Swanson Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга Фото: Reuters / Eduardo Munoz Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии Фото: Reuters / Ricardo Arduengo Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа Фото: Reuters / Ricardo Arduengo Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке Фото: Reuters / Quinn Glabicki Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа Фото: Reuters / Marco Bello Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене Фото: Reuters / Andrew Kelly Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене Фото: Reuters / Andrew Kelly Следующая фотография 1 / 31 Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок Фото: Matt Rourke / AP Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов Фото: Jonathan Drake / Reuters Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса Фото: Reuters / Eduardo Munoz Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата Фото: Daniel Cole / Reuters Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии Фото: Kareem Elgazzar / AP Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке Фото: Reuters / Eloisa Lopez Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа Фото: Reuters / Carlos Barria Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования Фото: Yuki Iwamura / AP Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка Фото: Reuters / Octavio Jones Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана Фото: Chris Pizzello / AP Нью-Йорк. Разминка после голосования Фото: Reuters / Kent J. Edwards Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа Фото: Reuters / Ricardo Arduengo Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком Фото: Reuters / Cheney Orr Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе Фото: Evan Vucci / AP Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии Фото: Reuters Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок Фото: John Locher / AP Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал» Фото: Reuters / Andrew Kelly Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка Фото: Reuters / Shannon Stapleton Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок Фото: Matt York / AP Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони Фото: Lauren Petracca / AP Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам Фото: Reuters / David Swanson Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга Фото: Reuters / Eduardo Munoz Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии Фото: Reuters / Ricardo Arduengo Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа Фото: Reuters / Ricardo Arduengo Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке Фото: Reuters / Quinn Glabicki Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа Фото: Reuters / Marco Bello Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене Фото: Reuters / Andrew Kelly Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене Фото: Reuters / Andrew Kelly Смотреть

Несмотря на внушительные показатели досрочного голосования, которые уступят лишь выборам 2020 года, когда в стране бушевала пандемия коронавируса, 5 ноября по всей стране также выстроились очереди. Естественно, острейшая борьба развернулась в семи колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде. Как сообщил телеканал CNN, например, на одном из участков в Северной Каролине уже к его открытию в 6:30 утра выстроилась очередь из порядка 40 человек.

Камала Харрис и Дональд Трамп такой активности избирателей, конечно, должны были порадоваться. Накануне оба кандидата проводили последние предвыборные митинги и активно призывали американцев не лениться, а идти и голосовать.

Фотогалерея Как Харрис и Трамп провели последние митинги Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певица и актриса Леди Гага на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein На свой предвыборный митинг в Рединге Дональд Трамп пригласил мать Рэйчел Морин — девушки, которую минувшим летом убил нелегальный иммигрант из Сальвадора Фото: Evan Vucci / AP Сторонницы Дональда Трампа приветствуют танцующего экс-президента в Рединге Фото: Reuters / Andrew Kelly Камала Харрис с волонтерами посетила дома избирателей из Пенсильвании Фото: Jacquelyn Martin / AP Журналистка Мегин Келли на митинге Дональда Трампа в Питтсбурге Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп на митинге в городе Роли Фото: Reuters / Brian Snyder Камала Харрис со сторонниками в Питтсбурге Фото: Reuters / Elizabeth Frantz Телеведущая Опра Уинфри посетила митинг Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Сторонники Дональда Трампа на митинге в Питтсбурге Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп в окружении семьи. Слева направо: Лара Трамп, Майкл Булос, Тиффани Трамп, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший Фото: Reuters / Jeenah Moon Музыкант Рики Мартин выступил на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Matt Slocum / AP Дональд Трамп на митинге в Гранд-Рапидсе Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 12 Певица и актриса Леди Гага на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein На свой предвыборный митинг в Рединге Дональд Трамп пригласил мать Рэйчел Морин — девушки, которую минувшим летом убил нелегальный иммигрант из Сальвадора Фото: Evan Vucci / AP Сторонницы Дональда Трампа приветствуют танцующего экс-президента в Рединге Фото: Reuters / Andrew Kelly Камала Харрис с волонтерами посетила дома избирателей из Пенсильвании Фото: Jacquelyn Martin / AP Журналистка Мегин Келли на митинге Дональда Трампа в Питтсбурге Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп на митинге в городе Роли Фото: Reuters / Brian Snyder Камала Харрис со сторонниками в Питтсбурге Фото: Reuters / Elizabeth Frantz Телеведущая Опра Уинфри посетила митинг Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Сторонники Дональда Трампа на митинге в Питтсбурге Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп в окружении семьи. Слева направо: Лара Трамп, Майкл Булос, Тиффани Трамп, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший Фото: Reuters / Jeenah Moon Музыкант Рики Мартин выступил на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Matt Slocum / AP Дональд Трамп на митинге в Гранд-Рапидсе Фото: Reuters / Brian Snyder Смотреть

В частности, госпожа Харрис, проведя последний день кампании в колеблющейся и крайне важной для итогового результата Пенсильвании, пообещала быть президентом для всех американцев и отметила: «Предыдущие поколения вели борьбу за свободу. Теперь мы перенимаем у них эстафету».

Господин Трамп, который 4 ноября и вовсе устроил предвыборный марш-бросок через Северную Каролину, Мичиган и Пенсильванию, также не упустил возможности обратиться к американцам с призывом массово отправиться на участки. Достучаться до сердец избирателей экс-президент решил с помощью футбольных метафор, заявив, что он находится всего в паре метров от ворот соперника. «Я дал вам пас. Поэтому идите и голосуйте»,— воззвал республиканец.

Сообщалось, что ожидать результатов Дональд Трамп и его напарник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, решили во Флориде в Palm Beach County Convention Center. Камала Харрис и кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолз встречать первые итоги голосования собрались в Говардском университете, расположенном в Вашингтоне. Символично, что именно этот вуз, в котором традиционно обучались темнокожие студенты, заканчивала действующая вице-президент.

Узнает ли Америка имя нового президента на утро 6 ноября, никто из экспертов и социологов всерьез предсказывать не брался.

Все в один голос отмечали, что гонка выдалась слишком плотная, а подобного равенства шансов у кандидатов страна не видела уже очень давно. Первые же известные результаты это и подтвердили.

С 1960-х годов первой в США голосует крохотная деревушка Диксвилль-Нотч в штате Нью-Гемпшир. По заведенной традиции местные избиратели, которых в селении сегодня насчитывается шесть человек, пришли после полуночи на участок и сразу же проголосовали. Результаты в Диксвилль-Нотче, как и всегда, объявили за несколько часов до открытия участков в остальной Америке. В итоге между Камалой Харрис и Дональдом Трампом была зафиксирована ничья — 3:3.

Примечательно, что четверо из шести избирателей — зарегистрированные республиканцы, а двое — независимые. Один из республиканцев, Лесли Оттен, признался, что голосовал за госпожу Харрис. «Я большую часть жизни был республиканцем. Но сегодня у меня, кажется, конфликт с Республиканской партией. Трамп громко заявил, что я теперь ему враг, потому что не поддерживаю его»,— сказал господин Оттен.

Алексей Забродин