Правительство не поддержало проект о льготных условиях получения гражданства РФ

Правительство не поддержало законопроект, разрешающий из-за границы подать заявление о получении российского гражданств тем, кто ранее отказался от него по собственному желанию. Отзыв правительства есть в распоряжении «РИА Новости».

Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму в августе 2024 года депутатами фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым. Инициатива предлагала предоставить отказавшимся от паспорта РФ возможность заново подать заявление о получении гражданства вне зависимости от того, где проживает человек. Авторы проекта считают, что принятие инициативы облегчило бы процедуру получения гражданства для бывших соотечественников.

В отзыве правительства говорится, что в проекте отсутствуют «убедительные обоснования» льготных условий приобретения российского гражданства теми, кто «прервали связь» с Россией и не проживают на ее территории. «Также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— написано в отзыве.

В правительстве также отметили, что предлагаемая инициатива может создать «правовую неопределенность» — из положений проекта не ясно, идет ли речь о вышедших из гражданства лицах или тех, кто находится в процессе выхода. В отзыве также указывается, что проект не учитывает такой конституционный признак гражданства, как «устойчивая связь лица с государством».