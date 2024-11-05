Один из кандидатов на должность главы Челябинска отказался от конкурса

Претендент на должность главы Челябинска Виктор Легенчук снял свою кандидатуру с конкурса. Он отозвал документы 5 ноября. Информация об этом размещена на сайте городской думы.

«Легенчук Виктор Владимирович снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска на основании личного заявления от 5 ноября 2024 года»,— сообщила челябинская городская дума.

Виктор Легенчук является руководителем местной компании по продаже мебели «Аргус групп М». Ранее он дважды пытался стать главой Миасса — в 2023-м и в этом году.

В настоящий момент на пост мэра Челябинска претендуют 28 человек. Конкурс состоится 7 ноября — кандидатов ожидает тестирование и собеседование с конкурсной комиссией.