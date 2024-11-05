Объем креативной экономики Свердловской области за 2023 год составил 126,7 млрд

За прошлый год объем креативной экономики Свердловской области составил 126,7 млрд руб., вклад региона в ВРП — 3,5%. По этим показателям Свердловская область лидирует среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом на пресс-конференции рассказала директор проектов по стратегии и исследованиям Центра развития креативной экономики АСИ Юлия Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль креативных индустрий "Filmmaking и видеопроизводство" проходит в кластере "Домна" с 5 по 6 ноября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль креативных индустрий "Filmmaking и видеопроизводство" проходит в кластере "Домна" с 5 по 6 ноября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в креативной экономике региона заняты 31 тыс. человек, что составляет 1,45% населения. Большую долю (63%) в общем объеме выручки креативной экономики Свердловской области занимает сфера IT, в которой задействованы около 15 тыс. человек. На втором месте по выручке — архитектура и урбанистика (13%), на третьем — реклама и PR (11%), на четвертом — мода (6%), на пятом — медиа и СМИ (3%).

Сейчас Свердловская область занимает десятое место среди регионов России по объему экономики креативных индустрий. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, стратегия развития креативной экономики будет представлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в начале 2025 года. Он добавил, что задача региона — выйти на третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

Пресс-конференция открыла фестиваль креативных индустрий «Filmmaking и видеопроизводство», который будет проходить 5-6 ноября в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Как отметил господин Пиличев, в нем примут участие региональные и федеральные киностудии, обучающие платформы и киношколы, руководители рекламных агентств, команды режиссеров — всего около 1,5 тыс. человек.

Анастасия Таначева