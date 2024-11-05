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Тюменские аграрии собрали почти 1698 тыс. тонн зерна в 2024 году

Аграрии Тюменской области завершили сезон сбора урожая, собрав почти 1698 тыс. тонн зерна. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор, этот объем полностью покрывает внутреннюю потребность области.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году»,— написал глава области. Он также добавил, что Тюменская область получила высокие показатели по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта.

Напомним, в конце октября в регионах Урала собрали картофель с 93% площадей, овощей открытого грунта — более чем с 80% площадей. По данным на 22 октября, в УрФО намолочено 6,2 млн тонн зерна и зернобобовых, собрано 595 тыс. тонн картофеля и 117 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Ирина Пичурина

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