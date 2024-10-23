В УрФО с начала уборочной кампании собрали 595 тысяч тонн картофеля

В Уральском федеральном округе (УрФО) завершается уборочная кампания. Как сообщили в пресс-службе полпредства, картофель собран с 93% площадей, овощи открытого грунта — более чем с 80% площадей. По данным на 22 октября, в регионах округа намолочено 6,2 млн тонн зерна и зернобобовых, собрано 595 тыс. тонн картофеля и 117 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Практически во всех регионах высокие показатели по сбору зерна и зернобобовых. Немного отстаем от прошлогодних показателей по сбору картофеля, однако урожайность по нему высокая, итоговые объемы должны быть хорошими. По овощам открытого грунта идем с небольшим превышением уровня прошлого года»,— рассказал полпред Артем Жога.

По данным на 8 октября, в УрФО собрали урожай с 80% площадей. Как сообщили в уральском полпредстве. В регионах Урала было намолочено 5,5 млн тонн зерна, накопано 540 тыс. тонн картофеля, собрано 85 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Полина Хабарова