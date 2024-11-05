Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число легальных трудовых мигрантов с начала года выросло на 41%

По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам в России выдали 120,2 тыс. разрешений на работу, на 41% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД. Среди выданных разрешений 34,8 тыс. документов оформлено высококвалифицированными специалистам (+55%).

Количество патентов, которые получают мигранты из бывших республик СССР преимущественно для физической работы, сократилось на 100 тыс., до 1,6 млн, говорится в материале издания.

30 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что с начала 2024 года число иностранных граждан, находящихся в России нелегально, возросло почти на 40%. По состоянию на 1 октября в стране находилось 740 тыс. мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания. Росстат последний раз публиковал данные о миграции в докладе за январь—август, из которого следует, что сальдо миграции (разница между числом прибывших в страну и числом выбывших из нее) почти приблизилось к нулю.

Подробнее о миграционной политике России — в материале «Ъ» «Труд сделает из мигранта гражданина».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...