Число легальных трудовых мигрантов с начала года выросло на 41%

По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам в России выдали 120,2 тыс. разрешений на работу, на 41% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД. Среди выданных разрешений 34,8 тыс. документов оформлено высококвалифицированными специалистам (+55%).

Количество патентов, которые получают мигранты из бывших республик СССР преимущественно для физической работы, сократилось на 100 тыс., до 1,6 млн, говорится в материале издания.

30 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что с начала 2024 года число иностранных граждан, находящихся в России нелегально, возросло почти на 40%. По состоянию на 1 октября в стране находилось 740 тыс. мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания. Росстат последний раз публиковал данные о миграции в докладе за январь—август, из которого следует, что сальдо миграции (разница между числом прибывших в страну и числом выбывших из нее) почти приблизилось к нулю.

Подробнее о миграционной политике России — в материале «Ъ» «Труд сделает из мигранта гражданина».