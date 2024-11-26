Сегодня исполняется 45 лет губернатору Новгородской области Андрею Никитину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области Андрей Никитин

Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области

Его поздравляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин:

— Андрей Сергеевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Недавно вернулся из очередной поездки в Новгородскую область. Мы подводили итоги работы попечительских советов музея-заповедника и центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». Результаты впечатляют. Отреставрирован целый ряд памятников истории, которыми богата новгородская земля, древнерусской живописи. Воссоздаются усадьбы Суворова, Орловой-Чесменской, уникальные соборы. Делается очень многое для сохранения великой истории России. И в целом Новгородская область сделала большой шаг вперед. Реализуются перспективные проекты в сфере инноваций, образования, благоустройства. Во многом все это стало возможным благодаря Вашей личной неравнодушной позиции. Я желаю Вам не останавливаться на достигнутом и реализовать свою цель: сделать древнюю новгородскую землю — Родину России — современным, высокотехнологичным регионом. С днем рождения, удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»