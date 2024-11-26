Цена партнерства

От участников переговоров естественно ожидать стартовых условий, от которых зависит заключение сделки. Но, как правило, если наборы условий сторон слишком различаются, переговоры рискуют затянуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В недавнем интервью «России 24» глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что РФ ведет переговоры с потенциальными партнерами из разных стран Азии по перезапуску автозаводов, но «не любой ценой». «Мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены при взаимодействии с "западниками", не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти»,— цитирует министра «Прайм». Недовольство ушедшими из РФ автопроизводителями регуляторы не скрывают. Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» также заявлял, что «автопром сбежал, хлопнув дверью».

Под партнерами из стран Азии Антон Алиханов в первую очередь, вероятно, имеет в виду китайские автоконцерны, от которых ждут загрузки российских площадок, сменивших владельцев после 2022 года. А под работой над ошибкой может подразумеваться создание дополнительных обязательств для тех компаний, которые захотят размещать заказы на заводах в России. С учетом опыта кризиса 2022 года устранение возможности «выключить рубильник и уйти» выглядит логично. И более того, российские регуляторы в этом вопросе могут прибегнуть к опыту самих китайских партнеров. Как считается, создание в середине 1980-х годов в КНР совместных предприятий с европейскими и японскими автоконцернами, давшее китайским компаниям доступ к иностранным технологиям, и стало толчком для развития автопрома КНР.

Основной вопрос — согласятся ли китайские компании встать для развития бизнеса в России в то положение, которое когда-то занимали их западные партнеры, заходя на рынок КНР. По итогам первых десяти месяцев текущего года продажи китайских автомобильных брендов в России и так продолжают расти, доля рынка марок из страны колеблется на уровне 60%, и некоторые участники рынка прогнозируют ее дальнейшее увеличение. Возможно, компании убедит пересмотр правил игры, такой как существенное ухудшение условий для импорта готовых автомобилей. Альтернатива — повышение привлекательности и емкости российского авторынка. Но об этом, по крайней мере судя по заявлениям руководства некоторых автопроизводителей, ожидающего снижения продаж новых машин в 2025 году, вплоть до 30%, в ближайшее время говорить вряд ли приходится.

С большей уверенностью можно констатировать только то, что ожидать быстрого перезапуска автозаводов не стоит, притом что процесс и так шел неспешно. Производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, к примеру, возобновившееся этим летом, должно было начаться еще в 2023 году.

Анатолий Костырев