Цена партнерства
Анатолий Костырев об условиях для переговоров в автопроме
От участников переговоров естественно ожидать стартовых условий, от которых зависит заключение сделки. Но, как правило, если наборы условий сторон слишком различаются, переговоры рискуют затянуться.
Анатолий Костырев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В недавнем интервью «России 24» глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что РФ ведет переговоры с потенциальными партнерами из разных стран Азии по перезапуску автозаводов, но «не любой ценой». «Мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены при взаимодействии с "западниками", не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти»,— цитирует министра «Прайм». Недовольство ушедшими из РФ автопроизводителями регуляторы не скрывают. Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» также заявлял, что «автопром сбежал, хлопнув дверью».
Под партнерами из стран Азии Антон Алиханов в первую очередь, вероятно, имеет в виду китайские автоконцерны, от которых ждут загрузки российских площадок, сменивших владельцев после 2022 года. А под работой над ошибкой может подразумеваться создание дополнительных обязательств для тех компаний, которые захотят размещать заказы на заводах в России. С учетом опыта кризиса 2022 года устранение возможности «выключить рубильник и уйти» выглядит логично. И более того, российские регуляторы в этом вопросе могут прибегнуть к опыту самих китайских партнеров. Как считается, создание в середине 1980-х годов в КНР совместных предприятий с европейскими и японскими автоконцернами, давшее китайским компаниям доступ к иностранным технологиям, и стало толчком для развития автопрома КНР.
Основной вопрос — согласятся ли китайские компании встать для развития бизнеса в России в то положение, которое когда-то занимали их западные партнеры, заходя на рынок КНР. По итогам первых десяти месяцев текущего года продажи китайских автомобильных брендов в России и так продолжают расти, доля рынка марок из страны колеблется на уровне 60%, и некоторые участники рынка прогнозируют ее дальнейшее увеличение. Возможно, компании убедит пересмотр правил игры, такой как существенное ухудшение условий для импорта готовых автомобилей. Альтернатива — повышение привлекательности и емкости российского авторынка. Но об этом, по крайней мере судя по заявлениям руководства некоторых автопроизводителей, ожидающего снижения продаж новых машин в 2025 году, вплоть до 30%, в ближайшее время говорить вряд ли приходится.
С большей уверенностью можно констатировать только то, что ожидать быстрого перезапуска автозаводов не стоит, притом что процесс и так шел неспешно. Производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, к примеру, возобновившееся этим летом, должно было начаться еще в 2023 году.