Платные дороги отремонтируют новыми штрафами

Санкции для водителей, не оплативших пользование федеральными платными дорогами, планируется увеличить в несколько раз. Так, штраф для владельцев легковых авто Минтранс предложил поднять с 1,5 тыс. до 10 тыс. руб. При этом период на оплату долга без штрафа, напротив, будет сокращен — с минимальных 25 до 5 дней. Доля «зайцев», по данным «Автодора», среди пользователей платных трасс составляет 3–4%, больше всего — на дорогах с системой «Свободный поток».

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Разработанные Минтрансом и опубликованные на regulation.gov.ru поправки к КоАП касаются правил проезда по федеральным платным автотрассам госкомпании «Автодор» и концессионеров (ЦКАД, М-11, М-12, М-4, Северный обход Одинцово). Штраф для неплательщиков поднимается с 1,5 тыс. до 10 тыс. руб. для владельцев легковых авто и с 5 тыс. до 30 тыс. руб.— для владельцев грузовиков и автобусов. С 25 до 5 дней сокращается период, в течение которого можно избежать штрафа. Сейчас, напомним, на оплату проезда дается пять дней. Затем Ространснадзор формирует штраф (у органа на это есть 60 дней), который отменяется, если водитель гасит долг в течение 20 дней после вынесения постановления. Согласно же представленным поправкам, если гражданин не успел оплатить долг до вынесения постановления, то за ним будут числиться и задолженность, и штраф, а 20-дневного «льготного» периода не будет вовсе.

«Зайцы» составляют в среднем 3–4% пользователей платных дорог, заявлял ранее в интервью “Ъ” глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Больше всего таких нарушителей на дорогах с системой «Свободный поток», где нет шлагбаумов, а деньги списываются автоматически с помощью транспондера (либо водителям выставляется счет по номеру). Многие водители, обращают внимание в Минтрансе, оплачивают только штрафное постановление, а долг за ними так и остается. По данным ведомства, в 2020–2021 годах 20% автовладельцев, получивших штрафы, так и не оплатили задолженность. В 2024 году показатель превысил 30%. В Минтрансе не объясняют причин такого поведения водителей.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов полагает, что основная часть водителей просто не в курсе, что оплата штрафа не освобождает от оплаты долга. Долги «Автодор» между тем взыскивает через суд. В сентябре, по данным госкомпании, в производстве находилось около 200 тыс. подобных судебных приказов.

В пояснительной записке Минтранс напоминает, что взимаемые деньги идут в том числе на оплату ремонта и содержание дорог, находящихся в ведении «Автодора».

В ведомстве так оценили суммы, которые недосчитались из-за неплательщиков: в 2020 году — 12,4 млн руб., в 2021 году — 477,1 млн руб., в 2022 году — 598,9 млн руб., в 2023 году — 1 млрд руб., за шесть месяцев 2024 года — уже 1,57 млрд руб. «Изменения позволят защитить интересы добросовестных водителей и эффективнее развивать транспортную инфраструктуру»,— заявили в «Автодоре». Отметим, что планируемый в 2024 году сбор платы госкомпании — 105 млрд руб.

В Минтрансе считают, что поправки должны привести к «неукоснительной оплате проезда»: оплата проезда в срок должна быть экономически выгоднее, чем штраф. Ведомство ссылается на опыт столичных властей, где с 2022 году действует штраф в 5 тыс. руб. за неоплату парковки — существенно дороже, чем тариф самой парковки. Это помогло сократить число неплательщиков. Напомним, проезд по всей М-12 стоит 4,99 тыс. руб. для легковых авто и 10,8 тыс. руб. — для грузовиков. Поездка по ЦКАД обойдется в 1,79 тыс. руб. для легковых машин и 5,5 тыс. руб. — для грузовиков. В ведомстве напоминают также, что санкции не менялись с 2020 года.

Соразмерность предлагаемых санкций долгу вызывает вопросы у главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова: 10-тысячный штраф нужно будет заплатить в том числе, если водитель не заплатил 500–600 руб. (например, из Москвы в Орехово-Зуево проезд по М-12 стоит 609 руб.).

«Главная причина нарушений — непропорциональные доходам населения тарифы,— добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Если снизить тарифы до соответствующего уровня, процент тех, кто не платит, снизится».

Перед повышением санкций властям стоит доработать систему информирования граждан, настаивает Петр Шкуматов: «Не должен водитель сам регулярно заходить и проверять, нет ли за ним долга или штрафа». Максим Кадаков добавляет, что механизм оспаривания штрафов при ошибках системы автоматических комплексов должен быть максимально простым. Отметим, что в предложенных поправках заложена возможность для владельца платной дороги направить в Ространснадзор ходатайство о прекращении производства по делу или отмене вынесенного штрафа (такой нормы ранее не было). Обсуждение поправок продлится до 14 ноября.

Иван Буранов