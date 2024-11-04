Власти Таганрога предупредили жителей о возможной эвакуации из-за непогоды

Мэр города Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе из-за непогоды. Она предупредила, что в некоторых частях города может быть объявлена эвакуация.

«В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе… Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье»,— написала мэр Таганрога в Telegram-канале.

Светлана Камбулова также сообщила, что в течение дня на телефон 112 поступило более 8 тыс. звонков. Более 6 тыс. обращений были связаны с обрывами проводов и отключением электроэнергии. По ее словам, повреждение линий было зафиксировано по 50 адресам.

Порывы ветра в Таганроге достигают 28 м/с. Ожидается, что погода улучшится к утру 5 ноября. Светлана Камбулова сегодня, 4 ноября, вечером уточнила, что уровень воды в заливе начал стабилизироваться, но пока не вернулся к нормальным показателям.