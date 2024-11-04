«Вы за кого голосовать будете?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоколадки с изображениями кандидатов в президенты США

Фото: Eloisa Lopez , Reuters Шоколадки с изображениями кандидатов в президенты США

Фото: Eloisa Lopez , Reuters

Майкл Бом, журналист, политолог:

Фото: Соцсети Майкла Бома

— Уже проголосовал за Харрис, хотя вызывают сильные сомнения ее компетентность и экономические программы. Мне не нравятся оба кандидата — приходится выбирать меньшее из двух зол. СМИ США десятилетиями разъясняли читателям, кого и почему они поддерживают на президентских выборах. Но сегодня в The Washington Post решили отказаться от этой традиции. Миллиардер Безос, владелец The Washington Post, хочет подстраховаться и не злить импульсивного и мстительного Трампа в случае, если он будет избран. У Безоса — как и у Маска — огромный бизнес с государством, который он хочет развивать при любом президенте.

Игорь Лопатёнок, кинопродюсер, сценарист, член Гильдии режиссеров США:

Фото: vk.com / Igor Lopatenok

— Проголосую за Трампа в третий раз, потому что верю в его способность улучшить жизнь американцев и исправить ситуацию с лидерством США в мире. Он очистит Вашингтон от влияния «глубинного государства» и руководства разведывательного сообщества, укравших выборы в 2020 году.

Камала Харрис, как и Джо Байден,— представитель «глубинного государства», продолжение курса, который ухудшил жизнь большинства американцев, втянул США в непрямые войны с РФ и на Ближнем Востоке. Однако Трамп — это надежда на улучшение жизни и прекращение войн. Он придерживается изоляционизма, то есть в приоритете американские проблемы и бизнес, а не роль «мирового полицейского».

Грег Вайнер, политолог:

Григорий Винников

Фото: соцсети

— За Камалу Харрис. Пришло время встать во главе США женщине, которая прошла путь от прокурора города до сенатора и вице-президента. Из 336 млн населения США 179 млн — это женщины. По данным телеканала NBC, 77% женщин-избирателей проголосуют за Харрис.

Кроме того, свое слово должен сказать сильный антитрамповский электорат среди республиканцев: за Харрис призывают голосовать экс-вице-президент Дик Чейни и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

В 2016 году я был трампистом и голосовал за него. Но за восемь лет очень устал от его вульгарности, хамства, разговоров про два-три звонка для прекращения мировых войн. Мне хочется чего-то более реального.

Елена Брэнсон, ведущая программы «Беседы с Брэнсон» на «Радио Спутник», глава Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС США) в 2018–2021 годах:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— В этом году за меня «проголосует», наверное, кто-нибудь другой. В посольстве в Москве американцы не голосуют. Если ты находишься за границей США, проголосовать можно только по почте. Но и для этого нужно подавать заявку лично, находясь на территории США. Не исключаю, что мой голос могут своровать. В 2016 году я голосовала за Трампа. Планировала поддержать его и на второй срок, но не смогла. В октябре 2020 года была вынуждена покинуть США, потому что ФБР и Минюст обвинили меня в нарушении американского закона об иностранных агентах за общественную работу в качестве председателя КСОРС США и Русского центра в Нью-Йорке. Большинство русских американцев консервативны и поддерживают республиканцев, поэтому они и в этот раз проголосуют за Трампа. Кроме этого, Трамп обещает наладить диалог с Россией, что также привлечет их голоса.

Эдвард Опп, фотограф, журналист, лауреат премий World Press Photo и «Золотой глаз России», экс-директор фотослужбы ИД «Коммерсантъ», экс-заместитель главного редактора «Фото ИТАР-ТАСС»:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Я бы проголосовал за Харрис. Несмотря на ее слабости да и привлекательность некоторых инициатив республиканцев, личные моральные качества Трампа не позволяют рассматривать всерьез его кандидатуру. Но в этом году я не принимаю участия в выборах — в моем штате голосуют только по почте, что для меня неудобно. Но это не беда, так как давно устаревшая система коллегии выборщиков диктует, что все голоса штата отдаются кандидату, получившему простое большинство — в моем штате это всегда демократы. Кстати, западные страны симпатизируют Харрис, считая, что эгоцентричное мировоззрение Трампа противоречит их либеральной политике и будет мешать сотрудничеству.

Наталия Сабельник, президент Конгресса русских американцев:

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

— Я проголосовала досрочно, но предпочитаю не отвечать за кого. В нашем окружении — даже в семье — не принято обсуждать, кто и за кого голосует. Я зарегистрировалась и по почте получила бюллетень. В чем нет разногласий, так это в ожидании, что после выборов жизнь должна измениться к лучшему.

Во времена предыдущего президента экономика была лучше. Сейчас жизнь очень подорожала. Выросли цены на продукты, страховки, медицина, налоги. За последние пять лет мы пережили в Калифорнии два наводнения и несколько лесных пожаров. Восстанавливаем все сами.

И еще — зачем Байден разрушил стену на границе с Мексикой? Надеюсь, любой новый президент изменит ситуацию в экономике и жизнь простых американцев к лучшему.

Тим Кэрби, российский журналист и радиоведущий американского происхождения, автор проекта «Самый русский американец»:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Хотелось бы голосовать за Трампа, потому что приход Харрис приведет к продолжению политики нынешнего президента, а это гибель государства, я не могу голосовать за гибель США. Однако из-за санкций почта между Россией и США не работает. Я банально никак не могу получить бюллетень для голосования. Вот кто настоящая жертва санкций — американцы в России!

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