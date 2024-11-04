Алжирский писатель Камель Дауд стал лауреатом Гонкуровской премии

Лауреатом старейшей и самой престижной французской литературной награды, Гонкуровской премии, в нынешнем году стал алжирский писатель и журналист Камель Дауд за роман «Гурии». За него проголосовали шесть членов жюри, сообщается на сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камель Дауд машет из окна ресторана Drouant после получения Гонкуровской премии

Фото: Sarah Meyssonnier , Reuters Камель Дауд машет из окна ресторана Drouant после получения Гонкуровской премии

Фото: Sarah Meyssonnier , Reuters

Роман господина Дауда посвящен событиям войны за независимость Алжира в 1960-х годах и гражданской войне между алжирским правительством и радикальными исламистскими группировками в 1990-х годах. «Этот роман показывает, насколько литература в своей свободе описания реальности и эмоциональном накале прочерчивает наряду с историей еще одну памятную картину»,— говорится в заявлении жюри фестиваля.

Камелю Дауду 54 года. Он родился в портовом алжирском городе Мостаганеме. Изучал французскую литературу в Оранском университете. В 1994 году он начал работать во франкоязычной алжирской газете Le Quotidien d`Oran, где сейчас продолжает работать колумнистом. Статьи господина Дауда также публикуются во многих журналах мира. Его первый роман «Расследование Мерсо», вышедший в 2013 году, попал в шорт-лист Гонкуровской премии.