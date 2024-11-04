Алжирский писатель Камель Дауд стал лауреатом Гонкуровской премии
Лауреатом старейшей и самой престижной французской литературной награды, Гонкуровской премии, в нынешнем году стал алжирский писатель и журналист Камель Дауд за роман «Гурии». За него проголосовали шесть членов жюри, сообщается на сайте премии.
Камель Дауд машет из окна ресторана Drouant после получения Гонкуровской премии
Фото: Sarah Meyssonnier , Reuters
Роман господина Дауда посвящен событиям войны за независимость Алжира в 1960-х годах и гражданской войне между алжирским правительством и радикальными исламистскими группировками в 1990-х годах. «Этот роман показывает, насколько литература в своей свободе описания реальности и эмоциональном накале прочерчивает наряду с историей еще одну памятную картину»,— говорится в заявлении жюри фестиваля.
Камелю Дауду 54 года. Он родился в портовом алжирском городе Мостаганеме. Изучал французскую литературу в Оранском университете. В 1994 году он начал работать во франкоязычной алжирской газете Le Quotidien d`Oran, где сейчас продолжает работать колумнистом. Статьи господина Дауда также публикуются во многих журналах мира. Его первый роман «Расследование Мерсо», вышедший в 2013 году, попал в шорт-лист Гонкуровской премии.