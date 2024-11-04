Роспотребнадзор проверит школы и сады после сообщений о вспышке вируса Коксаки

Роспотребнадзор проверит организацию «утренних фильтров» в школах и детских садах в российских регионах после сообщений СМИ о случаях заражения вирусом Коксаки. «Фильтры» проводятся в школах и детсадах с целью выявить у детей симптомы инфекционных заболеваний. О вспышках вируса Коксаки в детских учреждениях ранее писал Telegram-канал Shot.

«Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости»,— говорится в сообщении ведомства (есть у «РИА Новости»).

«Утренние фильтры» — комплекс санитарных мероприятий, которые проводятся сотрудниками детских образовательных и дошкольных учреждений. В него входят опрос родителей о состоянии здоровья ребенка, осмотр и термометрия. В случае обнаружения симптомов заболевания ребенка изолируют от коллектива до полного выздоровления, а персонал учреждения проводит ограничительные санитарные мероприятия.

Сегодня, 4 ноября, утром о случаях заражения вирусом Коксаки в детсадах и школах писал Telegram-канал Shot со ссылкой на обратившихся в редакцию проекта родителей детей. По данным канала, заразившиеся выявлены в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Родители некоторых детей предполагают, что инфекцию в учреждения могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции. Ранее канал писал о массовых случаях заражения российских туристов вирусом в турецкой Анталье.

Вирус Коксаки принадлежит к семейству энтеровирусов семейства Picornaviridae, которые состоят из одной нити РНК. Наибольшую опасность он представляет для детей в возрасте до десяти лет. При проникновении вируса в организм человека он накапливается в слизистых оболочках, где размножается, а затем вызывает воспаление. К симптомам относят высокую температуру, сыпь на ступнях и ладонях, воспаление слизистой оболочки глотки.