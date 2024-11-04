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Коммерсантъ FM
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Медведев: любовь россиян к родине поможет нам победить

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, который отмечают сегодня, 4 ноября. Он считает, что любовь россиян к родине поможет России одержать победу.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества!» — написал господин Медведев в Telegram. Он сопроводил пост отрывком из советского фильма «Минин и Пожарский».

3 и 4 ноября в России объявлены выходными в связи с празднованием Дня народного единства. Как сообщал «Ъ», большинство парламентских партий отметят этот день с акцентом на военной операции.

Подробности — в материале «Ъ» «День специального единства».

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