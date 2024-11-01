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Коммерсантъ FM
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День специального единства

Российские партии отметят ноябрьские праздники с прицелом на СВО

Большинство парламентских партий отметят День народного единства с акцентом на специальной военной операции (СВО). Например, «Единая Россия» проведет в регионах целую серию приуроченных к 4 ноября акций для участников СВО и членов их семей, а ЛДПР вручит ветеранам партийные билеты на праздничном митинге-концерте. В КПРФ по традиции отмечают не освобождение Москвы от поляков в 1612 году, а взятие большевиками Зимнего дворца в 1917-м, но тоже вспомнят об СВО в рамках празднования Октябрьской революции 7 ноября.

В праздновании Дня народного единства фольклорные мотивы все плотнее переплетаются с военными

В праздновании Дня народного единства фольклорные мотивы все плотнее переплетаются с военными

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В праздновании Дня народного единства фольклорные мотивы все плотнее переплетаются с военными

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Участие в акциях, приуроченных ко Дню народного единства, станет одной из главных задач для депутатов Госдумы от «Единой России» в рамках работы с избирателями в период с 4 по 10 ноября. Это следует из традиционных партийных рекомендаций, полученных единороссами перед очередной «региональной неделей» (“Ъ” с ними ознакомился). При этом подавляющее большинство запланированных мероприятий будут так или иначе связаны со спецоперацией.

В документе это объясняется тем, что праздник 4 ноября «получил дополнительную актуальность после начала СВО, когда только единство всей страны вокруг президента и целей СВО позволило России выстоять в условиях колоссального политического и экономического давления».

Акции, в которых депутатам рекомендовано принять участие, предполагают передачу подарочных наборов и писем для многодетных и нуждающихся семей участников СВО, отправку подарочных посылок и гуманитарных грузов непосредственно на фронт (ее рекомендуется организовать так, чтобы бойцы получили грузы именно 4 ноября), поздравления и экскурсии для участников СВО, находящихся на лечении. В сами госпитали следует передать памятные подарки, наборы сладостей и фруктов, а также наиболее востребованные медикаменты.

Праздничные мероприятия в штабах общественной поддержки «Единой России» будут носить более «мирный» характер. В частности, запланированы выставки «Россия — моя гордость», посвященные достижениям страны за последние десять лет, и семейные фестивали «Культуры народов России» с концертами фольклорных коллективов, народными играми и дегустацией традиционных блюд народов РФ. Но и об СВО в штабах не забудут: к примеру, там пройдут мастер-классы по изготовлению «народных кукол-оберегов», которые потом также будут отправлены бойцам СВО.

У других парламентских партий тема спецоперации будет не единственной в праздничной повестке, но тоже займет заметное место.

Так, ЛДПР привычно встретит День народного единства митингом-концертом в Москве, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Ожидаются выступления председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, депутатов Виктора Бута и Романа Селезнева, а также участников СВО, которым руководство вручит партийные билеты. В целом праздничная программа «Гуляй, Россия» будет выдержана в «народно-патриотическом» ключе: пришедшим обещают «много задорной и душевной музыки», «интерактивно-развлекательные площадки», чай из самоваров и выпечку. В «Справедливой России — За правду» “Ъ” рассказали, что встретят 4 ноября «флешмобами в соцсетях» (в том числе и с упоминанием СВО), а в столицах регионов проведут одиночные пикеты «с раздачей ленточек» и субботники.

КПРФ День народного единства традиционно не отмечает, сохраняя верность Дню Великой Октябрьской социалистической революции. Зато 7 ноября партия отпразднует «в максимально возможном формате» с учетом рамок правового поля, сказал “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Виктор Царихин. Партийцы возложат цветы к революционным памятникам, а «там, где это возможно» организуют митинги и круглые столы. И через эти мероприятия «красной линией» пройдет тема СВО, как она проходит через «все, что мы делаем», пообещал господин Царихин.

В партии «Новые люди» на вопрос “Ъ” о планах празднования 4 ноября не ответили.

Григорий Лейба

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