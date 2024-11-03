Бастрыкин поручили возбудить дело из-за ДТП с мигрантом в Сургуте

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием мигранта, которое произошло в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО), сообщили в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, инцидент произошел в октябре. Уроженец Таджикистана выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым водителем, в результате чего водитель и пассажир получили травмы. «Общественность опасается, что мигрант сможет избежать привлечения к ответственности», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что результат о ходе расследования Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Шараева