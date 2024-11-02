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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 5–8 ноября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Седьмую неделю подряд рубль завершает ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В субботу на внебиржевом рынке курс доллара закрылся возле уровня 98 руб./$, что на 75 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс, рассчитываемый Банком России, вырос за неделю на 32 коп., до отметки 97,55 руб./$. Слабость российской валюты связана с уменьшением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров и спекулянтов.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 98.00
ПСБ 96.00-99.00
Банк Русский Стандарт 97.00-98.50
«БКС Мир инвестиций» 96.00-98.00
«Цифра банк» 96.00-100.00
Консенсус-прогноз * 97.65

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«Цифра банк»
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
Банк Зенит
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Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Обостряется дефицит иностранной валюты на рынке

Санкционное давление и ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке способствуют замедлению темпов роста экспорта ($111,6 млрд в I квартале, $115,6 млрд — во II квартале, $118,3 млрд — в III квартале). В то же время импортные объемы начинают постепенно восстанавливаться ($84 млрд — в I квартале, $89,2 млрд — во II квартале, $99,6 млрд — в III квартале). Таким образом, обостряется дефицит иностранной валюты на рынке, и это провоцирует ослабление рубля. Полагаем, что на следующей неделе рубль может локально укрепиться до 96 руб. за доллар США после заметного обвала в сентябре—октябре, но и не исключаем возможности ослабления до 100 руб. за единицу американской валюты.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Защищают рубль от более активного снижения высокие ставки в экономике

Прогноз на следующую неделю по биржевому курсу юаня — 13,5–13,8, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться на уровне 96–98. При этом более вероятно смещение к верхним границам этих диапазонов. Возможно усиление волатильности из-за потенциальной реакции доллара и рынков на выборы в США и итоги заседания ФРС. В целом давление на рубль усиливается — к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках ОПЕК, запрета на экспорт нефтепродуктов. Защищают рубль от более активного снижения высокие ставки в экономике, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объеме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Давление на рубль все еще оказывает текущее сокращение экспорта

В качестве поддержки курсу российского рубля — укрепляющиеся после фазы снижения цены на нефть. При этом закончилась традиционная поддержка от пика налоговых выплат в РФ, что способно добавить давление национальной валюте. Нефтяные котировки во многом продолжают зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, где снова активно обсуждаются как перспективы прекращения огня, так и очередная эскалация. Тем временем давление на рубль все еще оказывает текущее сокращение экспорта в количественном выражении. В фокусе внимания мирового рынка — свежие экономические данные из США, которые способны скорректировать дальнейшую траекторию ДКП Федрезерва в сторону смягчения. В их числе — рост ВВП США в третьем квартале текущего года. От заседания ФРС ожидают очередного снижения ставки.

Денис Попов,
главный аналитик

Тенденция к умеренному ослаблению рубля может получить развитие

Сохраняются ожидания умеренности и поступательности курсового тренда. Факторы ослабления рубля: сезонный рост импорта, отток капитала, давление на сырьевые цены и экспорт, сужение емкости внутреннего валютного рынка. Поддержку рублю оказывают высокий внешнеторговый профицит, сигналы о росте экспорта (исследование активности в обрабатывающей промышленности уже три месяца фиксирует расширение экспортных заказов), сверхжесткая ДКП Банка России, которая минимизирует фактор спекулятивного давления на рубль. На следующей неделе тенденция к умеренному ослаблению рубля может получить развитие. В середине недели будет объявлено об изменении объема операций Банка России на валютном рынке. С учетом роста нефтегазовых сборов бюджета в октябре ежедневные продажи юаней регулятором могут несколько снизиться.

Марина Никишова,
главный экономист

Рубль нейтрально отреагировал на ужесточение денежно-кредитных условий

Завершение налогового периода привело к дальнейшему ослаблению пары USD/RUB, которая сейчас торгуется на межбанковском рынке на отметке 97,8 руб./$. Ожидаем дальнейшего ослабления национальной валюты на следующей неделе до 98 руб./$. По-прежнему основной фактор — внешняя торговля и дисбаланс экспортно-импортных операций. Также ухудшение ситуации на внутреннем долговом рынке нивелировало эффект возможного укрепления рубля после роста ключевой ставки выше рыночных ожиданий. Рубль нейтрально отреагировал на ужесточение денежно-кредитных условий.

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