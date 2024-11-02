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Конкурсный управляющий не нашел имущества сочинского застройщика «Селены»

Арбитражный управляющий сочинского ООО «СЗ “Селена”» Наталья Павленкова сообщила, что в результате инвентаризации не выявила имущества банкрота, подлежащего включению в конкурсную массу. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

31 июля 2024 года решением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «Специализированный застройщик “Селена”» (Сочи, ул. Возрождения, 17/1) была введена процедура банкротства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Наталья Павленкова.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», с целью признать ООО «Специализированный застройщик "Селена"» банкротом в Арбитражный суд по Краснодарскому краю обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Краснодарскому краю. Задолженность застройщика перед налоговиками составила 988 тыс. руб. Из них порядка 100 тыс. руб. —недоимки по взносам на пенсионное страхование и штрафы.

Директором компании-застройщика выступает депутат городского собрания Сочи Роман Кирюшин. Ранее он заявлял о намерении погасить все долги до 9 сентября этого года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Селена"» зарегистрировано в 2012 году в Сочи. Основной профиль компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Директор общества — Роман Кирюшин (является также директором и совладельцем (60%) еще одной строительной компании — ООО «КР+»). Бенефициар «Селены» — Рафаэль Аветисов, совладелец застройщика ООО «АРС-Групп», общепиты ООО «Лавр» и ООО «Уголек-2». Выручку ООО «СЗ "Селена"» в последний раз показывало в 2021 году — 6,9 млн руб., убыток по итогам 2023 года — 1,3 млн руб. Кредиторская задолженность общества по итогам прошлого года составляла 225 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко

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