Умерла актриса сериалов Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана»

Российская актриса Лидия Ильина умерла в возрасте 77 лет в Москве, сообщила ее дочь Екатерина в разговоре с RT. Месяц актриса провела в больнице, где проходила лечение от рака крови. Лидия Ильина известна ролями в сериалах «Слово пацана», «Кибердеревня», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2» и др.

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Прощание с актрисой состоится 5 ноября в 11:00 в морге Люберецкой областной больницы в поселке Красково. Похоронят Лидию Ильину на Ново-Люберецком кладбище.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Образование получила в Государственном университете в Йошкар-Оле. В сериалах начала сниматься в 2010 году, за карьеру сыграла в 66 проектах. С ее участием были сняты сериалы «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и др. Особую популярность Лидия Ильина получила в роли бабушки Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Последней работой актрисы стал сериал «Галя, у нас отмена-2».