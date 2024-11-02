Уфимский Дворец борьбы потратил 1,6 млн рублей на фестиваль башкирской лошади
ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» потратил более 1,6 млн руб. на соревнования по башкирскому многоборью «Байге», прошедших на фестивале башкирской лошади «Башкорт аты» в Баймакском районе в середине августа. Средства также направлены на турниры по самбо, мас-рестлингу, грэпплингу и перетягиванию каната, организованных в рамках того же фестиваля.
Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ
По данным сайта госзакупок, для проведения состязаний Дворец борьбы заключил два договора с единственными поставщиками. Организаторские услуги обошлись в 1,1 млн руб. Еще 510 тыс. руб. было уплачено за поставку футболок и бейсболок с логотипом соревнований.
Построенный за более, чем 6,5 млрд руб. Дворец борьбы был открыт 31 августа с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, президента Абхазии Аслана Бжании, премьер-министра Беларуси Романа Головченко и главы Башкирии Радия Хабирова.
Здание стало основной площадкой деловой программы форума «Россия — спортивная держава», проведение которого обошлось Дворцу борьбы в более, чем 300 млн руб., однако до сегодняшнего дня соревнования в нем не проходили. Кубок России по греко-римской борьбе среди мужчин, состоявшийся в Уфе с 29-го по 31 октября, принимал Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. На запрос «Ъ-Уфа» о том, почему состязания не проводились в новом сооружении, в региональном министерстве спорта пока не ответили.