Проектирование станций наземного метро в Екатеринбурге начнется в 2025 году

В Екатеринбурге проектирование станций наземного метро начнется в 2025 году. На данный момент проект прошел технико-экономическое обоснование, сообщил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин порталу 66.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, работа по развитию метро «движется не так быстро, как хотелось бы, но не останавливается». «Мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: "Новокольцовский", "Студенческая", "Экспо" с дальнейшим уходом к "Сима-ленду" и закольцовкой в Кольцово»,— цитирует издание господина Прядеина.

Напомним, в сентябре представители СвЖД опровергали, что строительство наземного метро начнется в 2025 году. Окончательного решения по финансированию проекта не было.

В ноябре прошлого года руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин заявлял, что стоимость наземного метро в Екатеринбурге оценивается в 193 млрд руб.

Виталий Красиков