Строительство наземного метро в Екатеринбурге оценивается в 193 млрд рулей

Стоимость проекта наземного метро в Екатеринбурге оценивается в 193 млрд руб., сообщил руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин на общероссийском форуме «Города России», который проходит в Екатеринбурге. Отмечается, что инвестиции в проект превышают стоимость строительства второй ветки метро на 69 млрд руб.

Единое екатеринбургское центральное пассажирское кольцо (ЕЦПК) планируют построить к 2035 году. Проект предполагает создание двух маршрутов — Новокольцовского (31 км) и Юго-Западного (43 км). Они будут связывать города екатеринбургской агломерации. По словам сенатора и экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, в проект должны быть вложены и федеральные деньги в размере 30-40% от его стоимости. При этом пока федеральные власти не готовы выделить средства, поскольку нет достаточного транспортного потока.

По оценкам аналитиков, к 2035 году пассажиропоток ЕЦПК составит 67,2 млн пассажиров в год. Рост эффективности скорости перемещения в утренний час-пик составит не менее 25%. Ежегодный объем инвестиций в капитал Свердловской области вырастет на 19,4%.

Напомним, в июле 2021 года Свердловская железная дорога (СвЖД) представила концепцию «наземного метро» в Екатеринбурге. Стоимость проекта оценивалась в 66 млрд руб. Тогда же стало известно, что стоимость строительства второй ветки метро обойдется в 124 млрд руб. вместо предполагаемых 90 млрд руб.

Анастасия Таначева

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