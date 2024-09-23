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СвЖД уточнила, когда в Екатеринбурге начнут реализовывать проект наземного метро

Окончательного решения по финансированию проекта наземного метро в Екатеринбурге нет, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Представители магистрали также опровергли информацию, которая ранее появилась в СМИ, что строительство начнется в 2025 году.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СвЖД, прорабатываются два основных маршрута: «Новокольцовский» и «Юго-Западный». «Для создания наземного метро необходимо привлечение бюджетного финансирования. Сумма, источники и механизмы выделения средств на проект должны быть определены после согласования и уточнения всех его параметров»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что маршрут «Новокольцовский» включен в паспорт федеральной инициативы «Мобильный город», который входит в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Кроме того, за счет РЖД выполнено технико-экономическое обоснование проекта. Как уточнили в СвЖД, после согласования оно будет передано в правительство России для принятия решения о выделении федеральных средств.

Летом 2022 года было подписано соглашение о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута, который станет первым этапом крупного инфраструктурного проекта мэрии Екатеринбурга и СвЖД — наземного метро. В перспективе железнодорожное пассажирское сообщение охватит всю уральскую столицу и города-спутники. В Академическом районе часть маршрута планируют провести под землей.

Полина Хабарова

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