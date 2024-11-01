Глава Чувашии выделил еще 300 млн рублей на образование, культуру и спорт

Глава Чувашии Олег Николаев дополнительно направил 300 млн рублей муниципалитетам на нужды образования, культуры и спорта, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Олега Николаева, эти средства помогут регионам завершить финансовый год без долгов.

Новые средства добавлены к ранее выделенным 600 млн рублей, увеличив общую поддержку до 900 млн рублей — это на 12,5% больше, чем в прошлом году. В целом объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам Чувашии в 2024 году составит 33,1 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев текущего года составили 64,7 млрд рублей.

Анар Зейналов