Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Чувашии выделил еще 300 млн рублей на образование, культуру и спорт

Глава Чувашии Олег Николаев дополнительно направил 300 млн рублей муниципалитетам на нужды образования, культуры и спорта, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Олега Николаева, эти средства помогут регионам завершить финансовый год без долгов.

Новые средства добавлены к ранее выделенным 600 млн рублей, увеличив общую поддержку до 900 млн рублей — это на 12,5% больше, чем в прошлом году. В целом объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам Чувашии в 2024 году составит 33,1 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев текущего года составили 64,7 млрд рублей.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...