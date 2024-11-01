Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Джо Байден подбросил мусора в огонь

Президент США, не желая того, помог Дональду Трампу извлечь выгоду из скандала

Под занавес предвыборной гонки в США разразился новый скандал, связанный с неосторожными высказываниями ведущих политиков. Под огнем критики оказался американский президент Джо Байден, который (по версии республиканцев) назвал «мусором» всех сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа. В Белом доме утверждают, что президента совсем не так поняли. Но так или иначе господин Байден невольно помог республиканцу, над которым до этого нависла угроза потери голосов ключевого электората — латиноамериканцев. В то время как Дональд Трамп победоносно выбрался из непростой ситуации, сев в кабину мусоровоза, кандидатке в президенты от Демпартии Камале Харрис пришлось расчищать завалы из-за слов своего нынешнего шефа.

Президент США Джо Байден (на фото: во время празднования Хеллоуина) смог серьезно напугать одним неосторожным словом своих однопартийцев, сражающихся за каждый голос

Президент США Джо Байден (на фото: во время празднования Хеллоуина) смог серьезно напугать одним неосторожным словом своих однопартийцев, сражающихся за каждый голос

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Джо Байден (на фото: во время празднования Хеллоуина) смог серьезно напугать одним неосторожным словом своих однопартийцев, сражающихся за каждый голос

Фото: Jose Luis Magana / AP

Скандал начался с неполиткорректной шутки юмориста Тони Хинчклиффа, произнесенной на многотысячном воскресном ралли экс-президента Дональда Трампа в Нью-Йорке. Выступая на разогреве перед появлением кандидата, комик неудачно съязвил, что Пуэрто-Рико — это «плавучий остров мусора».

Шутка вызвала волну негодования со стороны демократов, включая конгрессвумен пуэрториканского происхождения Александрию Окасио-Кортес.

В тот вечер, когда комик озвучил свой неуместный пассаж, она беседовала в прямом эфире с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолзом. Оба очень бурно отреагировали на шутку. Клип с их комментариями был затем опубликован на странице кандидатки в президенты Камалы Харрис.

Их кандидаты: Трамп и Харрис. Главное о выборах

Читать далее

Выступление задело немало знаменитостей. Например, артисты пуэрториканского происхождения Bad Bunny и Дженнифер Лопес в связи с этим даже поддержали госпожу Харрис на выборах.

Тони Хинчклифф затем написал в соцсети X: «У этих людей нет чувства юмора. Дико, что кандидат в вице-президенты выделил время из своего "плотного графика", чтобы проанализировать шутку, вырванную из контекста так, чтобы она выглядела расистской. Я люблю Пуэрто-Рико и отдыхаю там».

Между тем сам Дональд Трамп на предвыборном митинге во вторник поспешил откреститься от скандальных слов комика.

Он заверил, что Тони Хинчклифф не имеет никакого отношения к партии и, «вероятно, ему не следовало быть» на том митинге. Штаб Дональда Трампа заверил, что шутка комика не имеет ничего общего со взглядами экс-президента, у которого «прекрасные отношения» с пуэрториканцами.

Однако скандал продолжал набирать обороты. В сторону Дональда Трампа даже посыпались обвинения в нацизме. Многие комментаторы, включая экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, напомнили, что в 1939 году на том же самом месте в Нью-Йорке, где прошел митинг трампистов, состоялась крупнейшая манифестация нацистов.

Предвыборный штаб Камалы Харрис воспользовался скандалом и выпустил новую политическую рекламу для испаноговорящих, призванную привлечь их на сторону демократки. Ролик завершался словами на испанском: «Мы не мусор, мы нечто большее. 5 ноября Трамп поймет, что мусор для одних — сокровище для других».

Для кампании Дональда Трампа произошедшее на тот момент казалось эпическим провалом.

Дело в том, что для любого кандидата в президенты голоса латиноамериканцев — на вес золота. Особенно в таком критически важном для победы штате, как Пенсильвания. По данным Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, там проживает более полумиллиона латиноамериканцев, имеющих право голоса. Оба избирательных штаба активно агитировали в этом штате.

До начала скандала, согласно опросу, проведенному среди латиноамериканцев 14–18 октября USA Today/Suffolk University, экс-президент опережал конкурентку на 11 процентных пунктов с 49% голосов. Но произошедшее могло заставить многих избирателей передумать.

Хроника событий кампании и рейтинги кандидатов

Читать далее

Помочь демократам закрепить успех решил Джо Байден. Президент во вторник принял участие в телеконференции с либеральной группой Voto Latino.

И там, комментируя скандал на митинге Дональда Трампа, глава Белого дома назвал (по мнению абсолютного большинства посмотревших запись) сторонников Дональда Трампа «мусором».

На телеканале CBS News услышали комментарий главы Белого дома следующим образом: «Единственный мусор, плавающий там, который я вижу,— это его (Дональда Трампа.— “Ъ”) сторонники… Демонизация латиноамериканцев с его стороны бессовестна».

По данным агентства AP, стенографисты Белого дома записали фразу именно так. Но затем в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, в слове «supporters» появился апостроф («supporter`s»), что изменило суть сказанного. «Единственный мусор, плавающий там, который я вижу, принадлежит его стороннику»,— следовало из такой версии (подразумевался комик Хинчклифф и его риторика). Как утверждает AP, изменение было внесено после того, как пресс-служба Белого дома «посовещалась с президентом». «Президент назвал "мусором" оскорбительную риторику на митинге»,— заверил также заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Комментарий Джо Байдена оказался совсем некстати для Камалы Харрис, у которой как раз в этот день в Вашингтоне было ключевое предвыборное мероприятие.

Там она обратилась к публике с «финальными аргументами» против Дональда Трампа. Однако пока еще действующий шеф госпожи Харрис спутал кандидатке все карты. Впервые за всю кампанию вице-президенту пришлось отстраняться от сказанного Джо Байденом. «Я решительно против любой критики в адрес людей, основанной на том, за кого они голосуют»,— заявила вице-президент журналистам.

Тем временем, как сообщил телеканал Fox News, республиканцы решили вынести на рассмотрение Конгресса резолюцию с осуждением Джо Байдена. Также законодатели приступили к расследованию потенциального нарушения администрацией Президентского акта, запрещающего вносить изменения в расшифровки прямой речи первого лица государства.

Сенатор-республиканец Марко Рубио потребовал от президента извинений.

А Дональд Трамп заявил, что «мусор — это хуже, чем ничтожества» (в 2016 году примерно так сторонников республиканца назвала его тогдашняя конкурентка Хиллари Клинтон). «Говорить такие вещи — просто ужасно»,— подытожил господин Трамп 29 октября на митинге в Пенсильвании.

Тест «Ъ»: что вы знаете о президентских выборах и президентах США

А в среду республиканец продолжил развивать тему в другом колеблющемся штате — Висконсине. Облачившись в оранжевую спецовку, он залез на переднее сиденье мусоровоза, на боку которого красовалось «Трамп. Сделаем Америку снова великой». Общаясь с журналистами из окна машины, республиканец спросил: «Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена». Весь тот день Дональд Трамп, общаясь с избирателями, не расставался с униформой мусорщика.

Фотогалерея

Трамп проехал по Висконсину на мусоровозе

Предыдущая фотография
Дональд Трамп в кабине мусоровоза

Дональд Трамп в кабине мусоровоза

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Дональд Трамп в аэропорту Грин Бэй Остин Страубел (штат Висконсин)

Дональд Трамп в аэропорту Грин Бэй Остин Страубел (штат Висконсин)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп залезает в кабину мусоровоза

Дональд Трамп залезает в кабину мусоровоза

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп в кабине мусоровоза

Дональд Трамп в кабине мусоровоза

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Дональд Трамп разговаривает с представителями СМИ, сидя в кабине мусоровоза

Дональд Трамп разговаривает с представителями СМИ, сидя в кабине мусоровоза

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Resch Center

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Resch Center

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Resch Center

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Resch Center

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в Resch Center

Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в Resch Center

Фото: Alex Brandon / AP

Следующая фотография
1 / 8

Дональд Трамп в кабине мусоровоза

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Дональд Трамп в аэропорту Грин Бэй Остин Страубел (штат Висконсин)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп залезает в кабину мусоровоза

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп в кабине мусоровоза

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Дональд Трамп разговаривает с представителями СМИ, сидя в кабине мусоровоза

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Resch Center

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Resch Center

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в Resch Center

Фото: Alex Brandon / AP

Смотреть

Свой вклад внес и сын президента Дональд Трамп-младший: он отпраздновал Хеллоуин в самодельном костюме из мусорного мешка. Рядовые сторонники республиканца тоже выкладывали в соцсетях подобные фотографии себя и своих домашних питомцев.

Издание The Hill пишет, что из-за комментариев президента демократы, похоже, потеряли импульс в гонке за Белый дом.

Слова Джо Байдена отвлекли избирателей от выступления Камалы Харрис, которая, вместо того чтобы бороться с конкурентом, вынуждена заниматься кризис-менеджментом. В Демпартии, как отмечает The Hill, обеспокоены тем, что скандал может негативно отразиться на настроениях избирателей в решающие дни, когда досрочное голосование уже в самом разгаре.

Екатерина Мур, Вашингтон

Фотогалерея

Кого поддерживают американские знаменитости

Предыдущая фотография
«На первом предвыборном митинге Камала Харрис обещает восстановить репродуктивные права» &lt;br> Певица &lt;b>Оливия Родриго&lt;/b> (слева) сразу же поддержала кандидатку в президенты, сопроводив пост в соцсетях эмоджи с поднятыми вверх руками

«На первом предвыборном митинге Камала Харрис обещает восстановить репродуктивные права»
Певица Оливия Родриго (слева) сразу же поддержала кандидатку в президенты, сопроводив пост в соцсетях эмоджи с поднятыми вверх руками

Фото: Lawrence Jackson / White House

«Я полностью поддерживаю президента Трампа» &lt;br> Свою позицию в соцсети Х миллиардер &lt;b>Илон Маск&lt;/b> (справа) высказал через несколько минут после покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании

«Я полностью поддерживаю президента Трампа»
Свою позицию в соцсети Х миллиардер Илон Маск (справа) высказал через несколько минут после покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании

Фото: Reuters / Carlos Barria

«Голосуйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь» &lt;br> И спасет ее Камала Харрис, по мнению певицы &lt;b>Билли Айлиш&lt;/b> и ее брата Финнеаса. По крайней мере, об этом они заявили в совместном видео

«Голосуйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь»
И спасет ее Камала Харрис, по мнению певицы Билли Айлиш и ее брата Финнеаса. По крайней мере, об этом они заявили в совместном видео

Фото: Danny Moloshok / Reuters

«Американским семьям жилось лучше, когда Дональд Трамп был президентом» &lt;br> Рэпер и звезда реалити-шоу &lt;b>Эмбер Роуз&lt;/b> считает свою речь на съезде Республиканской партии настолько яркой, что ее якобы скопировала Бейонсе

«Американским семьям жилось лучше, когда Дональд Трамп был президентом»
Рэпер и звезда реалити-шоу Эмбер Роуз считает свою речь на съезде Республиканской партии настолько яркой, что ее якобы скопировала Бейонсе

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Пришло время Америке спеть новую песню. Наши голоса сливаются в едином хоре»&lt;br> Певица &lt;b>Бейонсе&lt;/b> (справа) разрешила использовать свою песню «Freedom» в предвыборной кампании Камалы Харрис

«Пришло время Америке спеть новую песню. Наши голоса сливаются в едином хоре»
Певица Бейонсе (справа) разрешила использовать свою песню «Freedom» в предвыборной кампании Камалы Харрис

Фото: Reuters / Marco Bello

«Трамп — самый крутой из всех» &lt;br> Бывший рестлер и актер&lt;b> Халк Хоган&lt;/b> на съезде Республиканской партии сорвал с себя куртку и рубашку, чтобы показать надувной жилет с портретами Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса

«Трамп — самый крутой из всех»
Бывший рестлер и актер Халк Хоган на съезде Республиканской партии сорвал с себя куртку и рубашку, чтобы показать надувной жилет с портретами Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Я так рад поддержать Харрис в ее исторической миссии» &lt;br> Актер&lt;b> Джордж Клуни&lt;/b> не скрывал от общественности положительных эмоций и в связи с выходом из предвыборной гонки Джо Байдена, и по поводу выдвинутой ему на замену Камалы Харрис

«Я так рад поддержать Харрис в ее исторической миссии»
Актер Джордж Клуни не скрывал от общественности положительных эмоций и в связи с выходом из предвыборной гонки Джо Байдена, и по поводу выдвинутой ему на замену Камалы Харрис

Фото: Henry Nicholls / Reuters

«Самый крепкий и выносливый человек» &lt;br> Так президент UFC &lt;b>Дейна Уайт&lt;/b> представлял Дональда Трампа на нескольких съездах республиканцев

«Самый крепкий и выносливый человек»
Так президент UFC Дейна Уайт представлял Дональда Трампа на нескольких съездах республиканцев

Фото: Mike Segar / Reuters

«Нужно быть воином, чтобы бороться за права, которые отстаивает Харрис» &lt;br> Певица&lt;b> Тейлор Свифт&lt;/b> поддержала в соцсетях Камалу Харрис — после ее дебатов с Дональдом Трампом

«Нужно быть воином, чтобы бороться за права, которые отстаивает Харрис»
Певица Тейлор Свифт поддержала в соцсетях Камалу Харрис — после ее дебатов с Дональдом Трампом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Жалкий послужной список. Никакой политической программы, о которой можно было бы говорить. У нее IQ столба»&lt;br> Актер и кинорежиссер &lt;b>Мел Гибсон&lt;/b> был категоричен, объясняя журналистам, почему он против Камалы Харрис и за Дональда Трампа

«Жалкий послужной список. Никакой политической программы, о которой можно было бы говорить. У нее IQ столба»
Актер и кинорежиссер Мел Гибсон был категоричен, объясняя журналистам, почему он против Камалы Харрис и за Дональда Трампа

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я же говорила, что Камала должна была быть кандидатом в 2024 году» &lt;br> Ликовала в соцсети Х рэпер&lt;b> Cardi B&lt;/b>

«Я же говорила, что Камала должна была быть кандидатом в 2024 году»
Ликовала в соцсети Х рэпер Cardi B

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Сколько банкротств он пережил? Сколько жен? Сколько телешоу? Серьезно, его ничто не сломит» &lt;br> Так объяснила свой выбор кандидата рэпер&lt;b> Азилия Бэнкс&lt;/b>. Она также участвовала в митинге в поддержку Трампа во Флориде

«Сколько банкротств он пережил? Сколько жен? Сколько телешоу? Серьезно, его ничто не сломит»
Так объяснила свой выбор кандидата рэпер Азилия Бэнкс. Она также участвовала в митинге в поддержку Трампа во Флориде

Фото: Rich Fury / Invision / AP

«Я белый, я мужик? И я за Харрис» &lt;br> Актер&lt;b> Джефф Бриджес&lt;/b> поддержал Камалу Харрис на онлайн-мероприятии «Белые парни за Харрис»

«Я белый, я мужик? И я за Харрис»
Актер Джефф Бриджес поддержал Камалу Харрис на онлайн-мероприятии «Белые парни за Харрис»

Фото: Mario Anzuoni (UNITED STATES / Reuters / Mario Anzuoni / Reuters

«В идеальном мире проголосовал бы за Кеннеди, но верю, что Трамп сможет вернуть нам нашу страну» &lt;br> Это актер&lt;b> Закари Ливай&lt;/b> (слева) на мероприятии с бывшим кандидатом в президенты Робертом Кеннеди-младшим, который снял свою кандидатуру в пользу Трампа

«В идеальном мире проголосовал бы за Кеннеди, но верю, что Трамп сможет вернуть нам нашу страну»
Это актер Закари Ливай (слева) на мероприятии с бывшим кандидатом в президенты Робертом Кеннеди-младшим, который снял свою кандидатуру в пользу Трампа

Фото: Rebecca Cook / Reuters

«И снова сестра приходит на помощь» &lt;br> Так отреагировал на выход из предвыборной гонки Джо Байдена и замену его на Камалу Харрис кинорежиссер &lt;b>Спайк Ли&lt;/b>

«И снова сестра приходит на помощь»
Так отреагировал на выход из предвыборной гонки Джо Байдена и замену его на Камалу Харрис кинорежиссер Спайк Ли

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Испытанный и проверенный президент США Дональд Трамп» &lt;br> Видео в поддержку Трампа записал и певец&lt;b> Кид Рок&lt;/b>. Также он выступил на съезде Республиканской партии

«Испытанный и проверенный президент США Дональд Трамп»
Видео в поддержку Трампа записал и певец Кид Рок. Также он выступил на съезде Республиканской партии

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Нет ничего важнее для нашей страны, чем победить Дональда Трампа на выборах» &lt;br> Актер&lt;b> Роберт Де Ниро&lt;/b> — ярый противник Трампа. И озвучивал предвыборные ролики Джо Байдена, признаваясь, что высоко ценит «бескорыстный патриотизм» президента

«Нет ничего важнее для нашей страны, чем победить Дональда Трампа на выборах»
Актер Роберт Де Ниро — ярый противник Трампа. И озвучивал предвыборные ролики Джо Байдена, признаваясь, что высоко ценит «бескорыстный патриотизм» президента

Фото: Seth Wenig / AP

«Харрис — это катастрофа»&lt;br> Полагает актриса&lt;b> Розанна Барр&lt;/b>, в 2012 году сама выдвигавшаяся на пост президента США от Партии мира и свободы

«Харрис — это катастрофа»
Полагает актриса Розанна Барр, в 2012 году сама выдвигавшаяся на пост президента США от Партии мира и свободы

Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

«Мы буквально голосуем за разрешение абортов» &lt;br> Пояснила актриса&lt;b> Дженнифер Лоуренс&lt;/b> (слева) в интервью журналу People, почему отдает предпочтение Камале Харрис. Готовность Харрис бороться за права женщин импонирует и певице &lt;b> Барбре Стрейзанд&lt;/b>

«Мы буквально голосуем за разрешение абортов»
Пояснила актриса Дженнифер Лоуренс (слева) в интервью журналу People, почему отдает предпочтение Камале Харрис. Готовность Харрис бороться за права женщин импонирует и певице Барбре Стрейзанд

Фото: CJ Rivera, Chris Pizzello / Invision / AP

«Дональд Трамп — наш последний шанс по крайней мере выиграть больше времени для Соединенных Штатов Америки!»&lt;br> Звезда кантри-музыки &lt;b>Крис Дженсон&lt;/b> (второй слева) не только оставлял посты в поддержку республиканца в соцсетях, но и неоднократно выступал на его предвыборных мероприятиях

«Дональд Трамп — наш последний шанс по крайней мере выиграть больше времени для Соединенных Штатов Америки!»
Звезда кантри-музыки Крис Дженсон (второй слева) не только оставлял посты в поддержку республиканца в соцсетях, но и неоднократно выступал на его предвыборных мероприятиях

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Я готов к тому, что президентом станет Харрис» &lt;br> Певец &lt;b>Джон Ледженд&lt;/b> сыграл в поддержку Камалы Харрис на съезде Демократической партии

«Я готов к тому, что президентом станет Харрис»
Певец Джон Ледженд сыграл в поддержку Камалы Харрис на съезде Демократической партии

Фото: Michael Perez / AP

Следующая фотография
1 / 21

«На первом предвыборном митинге Камала Харрис обещает восстановить репродуктивные права»
Певица Оливия Родриго (слева) сразу же поддержала кандидатку в президенты, сопроводив пост в соцсетях эмоджи с поднятыми вверх руками

Фото: Lawrence Jackson / White House

«Я полностью поддерживаю президента Трампа»
Свою позицию в соцсети Х миллиардер Илон Маск (справа) высказал через несколько минут после покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании

Фото: Reuters / Carlos Barria

«Голосуйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь»
И спасет ее Камала Харрис, по мнению певицы Билли Айлиш и ее брата Финнеаса. По крайней мере, об этом они заявили в совместном видео

Фото: Danny Moloshok / Reuters

«Американским семьям жилось лучше, когда Дональд Трамп был президентом»
Рэпер и звезда реалити-шоу Эмбер Роуз считает свою речь на съезде Республиканской партии настолько яркой, что ее якобы скопировала Бейонсе

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Пришло время Америке спеть новую песню. Наши голоса сливаются в едином хоре»
Певица Бейонсе (справа) разрешила использовать свою песню «Freedom» в предвыборной кампании Камалы Харрис

Фото: Reuters / Marco Bello

«Трамп — самый крутой из всех»
Бывший рестлер и актер Халк Хоган на съезде Республиканской партии сорвал с себя куртку и рубашку, чтобы показать надувной жилет с портретами Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Я так рад поддержать Харрис в ее исторической миссии»
Актер Джордж Клуни не скрывал от общественности положительных эмоций и в связи с выходом из предвыборной гонки Джо Байдена, и по поводу выдвинутой ему на замену Камалы Харрис

Фото: Henry Nicholls / Reuters

«Самый крепкий и выносливый человек»
Так президент UFC Дейна Уайт представлял Дональда Трампа на нескольких съездах республиканцев

Фото: Mike Segar / Reuters

«Нужно быть воином, чтобы бороться за права, которые отстаивает Харрис»
Певица Тейлор Свифт поддержала в соцсетях Камалу Харрис — после ее дебатов с Дональдом Трампом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Жалкий послужной список. Никакой политической программы, о которой можно было бы говорить. У нее IQ столба»
Актер и кинорежиссер Мел Гибсон был категоричен, объясняя журналистам, почему он против Камалы Харрис и за Дональда Трампа

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я же говорила, что Камала должна была быть кандидатом в 2024 году»
Ликовала в соцсети Х рэпер Cardi B

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Сколько банкротств он пережил? Сколько жен? Сколько телешоу? Серьезно, его ничто не сломит»
Так объяснила свой выбор кандидата рэпер Азилия Бэнкс. Она также участвовала в митинге в поддержку Трампа во Флориде

Фото: Rich Fury / Invision / AP

«Я белый, я мужик? И я за Харрис»
Актер Джефф Бриджес поддержал Камалу Харрис на онлайн-мероприятии «Белые парни за Харрис»

Фото: Mario Anzuoni (UNITED STATES / Reuters / Mario Anzuoni / Reuters

«В идеальном мире проголосовал бы за Кеннеди, но верю, что Трамп сможет вернуть нам нашу страну»
Это актер Закари Ливай (слева) на мероприятии с бывшим кандидатом в президенты Робертом Кеннеди-младшим, который снял свою кандидатуру в пользу Трампа

Фото: Rebecca Cook / Reuters

«И снова сестра приходит на помощь»
Так отреагировал на выход из предвыборной гонки Джо Байдена и замену его на Камалу Харрис кинорежиссер Спайк Ли

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Испытанный и проверенный президент США Дональд Трамп»
Видео в поддержку Трампа записал и певец Кид Рок. Также он выступил на съезде Республиканской партии

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Нет ничего важнее для нашей страны, чем победить Дональда Трампа на выборах»
Актер Роберт Де Ниро — ярый противник Трампа. И озвучивал предвыборные ролики Джо Байдена, признаваясь, что высоко ценит «бескорыстный патриотизм» президента

Фото: Seth Wenig / AP

«Харрис — это катастрофа»
Полагает актриса Розанна Барр, в 2012 году сама выдвигавшаяся на пост президента США от Партии мира и свободы

Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

«Мы буквально голосуем за разрешение абортов»
Пояснила актриса Дженнифер Лоуренс (слева) в интервью журналу People, почему отдает предпочтение Камале Харрис. Готовность Харрис бороться за права женщин импонирует и певице Барбре Стрейзанд

Фото: CJ Rivera, Chris Pizzello / Invision / AP

«Дональд Трамп — наш последний шанс по крайней мере выиграть больше времени для Соединенных Штатов Америки!»
Звезда кантри-музыки Крис Дженсон (второй слева) не только оставлял посты в поддержку республиканца в соцсетях, но и неоднократно выступал на его предвыборных мероприятиях

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Я готов к тому, что президентом станет Харрис»
Певец Джон Ледженд сыграл в поддержку Камалы Харрис на съезде Демократической партии

Фото: Michael Perez / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...