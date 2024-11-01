В Екатеринбурге планируют увеличить количество площадок для выгула собак

В каждом районе Екатеринбурга планируют оборудовать еще по одной площадке для выгула собак. Мэр Алексей Орлов поручил проработать список локаций, где они могли бы расположиться, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак»,— сказал господин Орлов.

По данным глав районов уральской столицы, сейчас в восьми районах города есть 26 площадок для выгула собак. В частности, девять из них находятся в Чкаловском районе, шесть — в Верх-Исетском. Кроме того, такие пространства есть в восьми зеленых зонах: парках имени XXII партсъезда, им. Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, им. Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода.

Отмечается, что часть горожан инициирует обустройство площадок у себя во дворах. Сейчас в Екатеринбурге есть уже 18 подобных придомовых территорий.

Полина Хабарова