Вам и не снялось

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что на курорте практически невозможно арендовать квартиру на длительный период, в основном жилье сдают посуточно. Активный спрос, который формируют туристы, делают посуточную аренду более выгодной для владельцев квартир. Средняя ставка на съемное жилье в Сочи за год выросла более чем в полтора раза.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сочи занял первое место в рейтинге бронирований жилья на октябрь, обогнав Санкт-Петербург, говорится в исследовании сервиса Твил.ру. Курорт также занял третье место по количеству бронирований жилья на Новый год, подсчитали аналитики кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». По словам исполнительного директора платформы Bronevik.com Марины Гончаренко, с начала этого года (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) количество бронирований апартаментов туристами в Большом Сочи выросло почти в 2,5 раза.

На фоне роста спроса на краткосрочную аренду жилья, эксперты отмечают, что на курорте практически невозможно арендовать квартиру на длительный период. В третьем квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду жилья в Сочи вырос на 29%, говорится в отчете «Авито Недвижимость».

Найти вариант долгосрочной аренды жилья в Сочи, действительно, непросто, говорит владелец агентства недвижимости «Александра Недвижимость» Александра Копчевская. «Среди причин высокого спроса и недостатка предложения на длительную аренду в Сочи — активный туристический поток и растущие цены на недвижимость, которые делают посуточную аренду более выгодной для владельцев. На фоне этого арендаторы предпочитают снимать квартиры на несколько месяцев либо до окончания сезона. Долгосрочные варианты найти сложнее и дороже, особенно в популярных районах с развитой инфраструктурой»,— говорит эксперт.

По ее словам, долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в Сочи после пляжного сезона может обойтись в 60 тыс. руб. в месяц , а в пик сезона цена за аренду достигает 100 тыс. руб. Даже если осенью удастся найти жилье за 35-37 тыс. руб., то, скорее всего, в объявлении будет указано, что оно сдается на один-два месяца, либо до лета, а дальше, отмечает Александра Копчевская, начинается посуточная аренда, так как растет туристический поток.

По словам госпожи Копчевской, предложения о долгосрочной аренде на год и более долгий срок все же можно найти, но такое жилье будет расположено в шести и более км от центра города, например, в районе Дагомыса. Ежемесячные ставки на такие варианты колеблются в пределах 30-50 тыс. руб. За элитные объекты в центре Сочи цены могут доходить до 300 тыс. руб. На рынке недвижимости есть и варианты за 15 тыс. руб. в месяц, но такая цена актуальна до начала летнего сезона, дальше ставка повышается в два раза, резюмирует эксперт.

По словам директора по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрата Мусина, посуточная аренда в Сочи в октябре этого года стоит в среднем 4,2 тыс. руб. за сутки, а в среднем гости бронируют жилье на четыре-пять дней. Относительно прошлого года, ставка выросла на 10%, утверждает эксперт. «Это примерно такой же рост, как и на других российских курортах и в крупных городах. Осень для Сочи — это низкий сезон, поэтому средняя цена за сутки в октябре на 40% ниже, чем летом», — говорит господин Мусин.

За последний год значительный скачок цен в Сочи (включая Адлер и Сириус) произошел в основном в курортных районах и районах с высокой деловой активностью, отмечает основатель проекта для поиска жилья «БезПосредников.ру» Роман Капранчиков. В спальных районах цены либо остались на прежнем уровне, либо увеличились в соответствии с обычными ежегодными темпами роста, говорит эксперт.

«Так, если в октябре 2023 года однокомнатную квартиру в очень востребованном у арендаторов районе — Олимпийском парке — можно было снять за 40-45 тыс. руб., то сейчас — в октябре 2024 года — средняя арендная плата за такой объект стала составлять порядка 60 тыс. руб. В то время как размер аренды на квартиры в спальных районах (таких, например, как Голубые дали или Мамайка) совсем не изменился — остался на уровне 35-37 тыс. руб. за однокомнатную квартиру», — рассказывает господин Капранчиков.

По его мнению, утверждение о невозможности снять квартиру на длительный срок в Сочи, несколько ошибочно, так как предложение долгосрочной аренды жилья на курорте остается высоким и местные жители, желающие снять квартиру надолго в тихом районе для жизни, всегда без особых проблем смогут подыскать себе подходящий вариант по сходной цене. Другое дело, считает эксперт, отдыхающие. «Люди, приехавшие в Сочи с целью отдохнуть несколько месяцев, обычно ищут квартиры в оживленном районе и часто сталкиваются с высокой арендной платой. Это связано с несколькими факторами: с востребованностью такой недвижимости, недостаточно длительным сроком аренды и рисками арендодателя, впускающего в свою квартиру “залетного” жильца»,— рассуждает Роман Капранчиков. Также он считает, что не стоит забывать и о сезонности, как и на любом курорте, в Сочи есть высокий сезон, когда владельцы квартир пытаются «выжать» из своих инвестиционных объектов максимум, меняя «долгосрочных» квартирантов на «посуточных», либо повышая месячную арендную плату. По его словам, именно по этой причине предложение в высокий сезон всегда будет очень отличаться от предложения в низкий сезон, поэтому, сохраняется тенденция, что ежегодно, начиная с октября, владельцы жилья гораздо охотнее начинают заселять жильцов на долгий срок, при этом, не взвинчивая цены на аренду.

Оксана Горячева