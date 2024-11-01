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Коммерсантъ FM
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Из подвалов домов в Златоусте выкачали воду с запахом борща

В Челябинской области после вмешательства прокуратуры из подвалов трех жилых домов на улице Златоустовской (№44 и №46) и улице Карла Маркса (№2) в Златоусте откачали воду, сообщает региональная прокуратура. По сообщениям местных жителей в группе «Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте», в красной жидкости плавали остатки свеклы, она пахла борщом.

30 октября в этой группе было опубликовано сообщение местного жителя, в котором он пожаловался на то, что подвалы домов залиты «непонятной жидкостью красного цвета с ядовитым зловонием». Управляющая компания откачивала воду, но она возвращалась. То же самое происходило, когда жители вызывали за свой счет ассенизаторов. Из-за сильного запаха жители открыли двери подъездов и окна в домах.

Вчера, 31 октября, сообщения о затоплении подвалов появились в СМИ. После этого сотрудники городской прокуратуры выехали на место и установили зону подтопления: канализационные колодцы, технические подвалы, придомовые участки. Мэру Олегу Решетникову было внесено представление об устранении нарушений закона. Сегодня, 1 ноября, вода от домов была отведена.

В СМИ появилось видео, в котором златоустовцы заявляют, что во время затопления в домах пахло протухшим луком, а из воды можно было достать целую свеклу. По данным Telegram-канала Ural Mash, у местного завода по производству замороженных супов и жилых домов общая канализация и происшествие случилось после того, как забились коллекторы.

Виталина Ярховска, Челябинск

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