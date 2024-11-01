Из свежей почты

Маша Тюкова, 8 лет, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 219 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 21 тыс. руб.

Дочка заметно отставала в развитии: поздно начала сидеть и ходить, да и то с поддержкой. Не гулила и не лепетала, как все здоровые детки. К полутора годам освоила три слова: «мама», «папа», «баба». А потом пошел откат: совсем пропала речь, Маша разучилась жевать, ест только полужидкую кашу. Занятия с логопедом и психологом, массаж и физкультура, плавание помогли: дочка окрепла, стала лучше двигаться, понемногу заговорила. Но в диалог не вступает, речь понимает частично. Машу берет на лечение Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, но оно нам не по средствам. Ольга Тюкова, Астраханская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы разработаем для Маши персональную программу лечения, направленную на развитие речи, координации движений и навыков коммуникации».

Саша Овсянников, 6 лет, расщелина губы и нёба, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 245 920 руб.

Внимание! Цена лечения 271 920 руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 26 тыс. руб.

Саша родился с расщелиной губы и нёба, деформацией носа. С трехмесячного возраста перенес три операции — хирурги поэтапно закрыли расщелины. Но верхняя челюсть отстает в развитии, зубы у сына растут криво, нарушен прикус, ему трудно откусывать и жевать. Уже два года Саша проходит ортодонтическое лечение, оплачивать его помогали читатели Русфонда, спасибо всем! Врачам удалось расширить верхнюю челюсть и нормализовать наклон резцов. Сейчас сын готовится к школе. Лечение нужно продолжать, и я опять вынужден просить помощи в его оплате. Дмитрий Овсянников, Курская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Саше требуется продолжение ортодонтического лечения с помощью несъемного расширяющего аппарата на верхней челюсти и съемного аппарата на нижней».

Эмилия Сягаева, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется вертикализатор. 225 359 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 559 720 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 198 361 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 36 тыс. руб.

Дочка в две недели попала в больницу с судорожными приступами, у нее выявили энцефалит, эпилепсию. Приступы удалось купировать лишь в два года, и я занялась восстановительным лечением. Эмилия окрепла, стала лучше понимать речь, общаться жестами. Недавно случилась новая беда — вывих тазобедренного сустава. Дочку прооперировали, и теперь, чтобы ускорить заживление и укрепить мышцы, ей требуются занятия в вертикализаторе. Но его покупка мне не по силам. Екатерина Сягаева, Калининградская область

Специалист по техническим средствам реабилитации ООО «Место заботы» Анна Четверикова (Санкт-Петербург): «Девочке необходимы ежедневные тренировки в вертикализаторе. Рекомендуемая модель — EasyStand Zing MPS».

Илюша Силин, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 255 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 27 тыс. руб.

У сына сразу после рождения выявили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Раз в полгода Илюше проводили УЗИ сердца, была надежда на то, что дефект закроется. Но на недавнем осмотре доктор сказал, что нужна операция, есть риск тяжелых осложнений. Томские кардиохирурги, приезжавшие в Омск на консультации, осмотрели сына и рекомендовали не откладывать операцию. Они берутся закрыть дефект щадяще, без вскрытия грудной клетки. Прошу, помогите оплатить операцию! Татьяна Силина, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции ребенок быстро восстановится и окрепнет».

Почта за неделю 25.10.2024 — 31.10.2024

Получено писем — 72

Принято в работу — 58

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0