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Коммерсантъ FM
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18,8 процента составил на 1 октября рост рублевой денежной массы в годовом выражении, сообщил Банк России. С начала года динамика этого денежного агрегата M2, характеризующего предложение денег в экономике, растет в первую очередь из-за срочных депозитов населения (они ответственны за 11,2 процентных пункта (п. п.) прироста). Доля вкладов до востребования — всего 0,6 пункта против 5,1 пункта год назад. Объем наличных денег в экономике сокращается, их вклад в годовой прирост денежной массы на начало октября — минус 0,6 п. п. Снижение происходит за счет роста привлекательности вкладов. Доля депозитов организаций (кроме банков) в приросте M2 за год тоже заметно выросла.

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