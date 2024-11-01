Российский климат сближается с азиатским

Углеродное регулирование в РФ, ранее ориентированное на западные рынки, разворачивается к Азии — такой вывод можно сделать из дискуссии на заседании круглого стола, организаторами которого выступили СПБ Биржа и Глобальная климатическая инициатива (CGI Russia). Встреча представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества прошла перед предстоящей очередной Конференцией ООН по изменению климата (СОР29, пройдет в Баку 11–22 ноября). Как заявила на мероприятии директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, для РФ все более значимым становится опыт климатического регулирования в Китае — как из-за расширения сотрудничества с этой страной, так и по причине ее лидерства в сфере возобновляемых источников энергии.

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Из аналитической записки ЦБ «Китай на пути к углеродной нейтральности», в частности, следует, что отношение потребления первичной энергии к ВВП в КНР с 2005 года снизилось более чем на 40% и приблизилось к показателям развитых стран. В России уровень энергоемкости ВВП все еще заметно выше — за последние 15 лет он почти не изменился (см. график). Как отмечают авторы записки, динамика показателя в Китае объясняется среди прочего тем, что достижение целей по энергосбережению интегрировано в показатели эффективности руководителей всех уровней.

Большинство климатических достижений Китая обеспечивается тем, что страна придерживается своей стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2060 году — она предполагает не только рекомендательные меры, но и обязательные для крупного бизнеса требования. В России же многие климатические инициативы, как признали участники встречи, пока носят скорее пилотный и экспериментальный характер.

В условиях, когда интеграция российской национальной системы углеродного регулирования в «западный сегмент» мирового рынка невозможна (после начала военной операции на Украине, см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года), площадку COP-29 РФ может использовать для сближения с азиатскими партнерами, в том числе Индонезией и Индией. Участвовать в международном диалоге российская делегация намерена, рассказывая о собственной практике, в том числе о системе мониторинга климатически активных веществ, реестре углеродных единиц и общих планах по адаптации к изменению климата.

Кристина Боровикова