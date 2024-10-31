Аферисты взяли за жилое

Аферисты с помощью займов отобрали у москвичей более 100 квартир. Преступники уговаривали жертв оформить ссуду под залог недвижимости, а когда те оказывались не в состоянии исполнять финансовые обязательства, отбирали недвижимость через суд. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что мошенники выдавали микрокредиты на кабальных условиях, а сами квартиры потом выставляли на торги. И с ноября 2018-го по октябрь 2021 года смогли обмануть более 100 человек, зачастую пенсионеров. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «О незаконном предпринимательстве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро, выдачи кредитов наличными под залог имущества в первом полугодии 2024-го выросли на 86%. А в мае «Скоринг Бюро» фиксировало рекордный за полтора года объем выданных россиянам микрозаймов, сумма превысила 81 млрд руб. И спрос на неочевидные финансовые услуги будет только расти, полагает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Сейчас в связи с инфляционными процессами, с высокими процентными ставками очень развиты схемы, которые предполагают более низкую стоимость финансирования. Естественно, население ищет способы с меньшей процентной ставкой. Раньше это были валютные кредиты. Кредиты в юанях некоторое время существовали, но сейчас Банк России, естественно, к ним относится негативно, ратует за то, чтобы работать только с рублями.

Мошенники используют схемы ломбардного кредитования. Говорят, что ставка будет действительно ниже на пять, а, может быть, и на 10 процентных пунктов, но только нужен залог. "Вы же уверены в своих способностях? ", — говорят они, обращаясь к заемщику. Тот отвечает, что уверен. С точки зрения техники это оформляется именно как договоры займа, в которых все довольно амбивалентно описано. И возникает ситуация, когда фактически это все становится квази-ломбардом без лицензии, при этом процентная ставка может быть не постоянная, а ступенчатая. У заемщика практически не остается шансов обслуживать долг, и, собственно, жилье, недвижимость перетекает в руки мошенников.

Какие меры защиты тут могут быть? Если договор не кредитный, а некоего займа между, например, физическими лицами, то никаких "четырех глаз" здесь быть не может. Пока сложно представить, какие меры могли бы полностью это прекратить. Во-первых, есть самозапрет на кредитование, но он действует все-таки для банковских кредитов. Возможно, единственным решением этой проблемы мог бы стать радикальный шаг — полный автоматический запрет на заключение таких договоров со стороны пенсионеров. И он работает только с близкими родственниками либо с банками».

Аналитики отмечают, что средний размер кредита под залог имущества в России — около 1,6 млн руб. При этом в 70% случаев в качестве обеспечения граждане предлагают автомобиль, еще для 25% ссуд — недвижимость. Впрочем, если было заложено единственное жилье, суды могут потребовать погашения задолженности другим путем, говорит нотариус Марина Соколова: «Заемщик, беря кредит, отдает в залог недвижимость. Чаще всего так и бывает. Говоря про единственное жилье, есть закон. Существует много нюансов, то есть суд будет рассматривать все обстоятельства.

Если есть единственное жилье, и там же проживает семья, несовершеннолетние дети залогодателя, суд будет рассматривать все за и против, чтобы реализовать данный предмет залога. То есть, в принципе, в этом случае заемщик может обратиться к кредитору по отсрочке платежа или реструктуризации долга. Когда, допустим, обращаются к нотариусам по удостоверению договоров займа, они объясняют, под какие проценты, разъясняют последствия, имеют право потребовать согласия супруга, если заемщик состоит в браке. Часто заемщик просто отказывается от такой сделки».

По данным «Скоринг Бюро», за год объем задолженностей россиян по ипотечным займам вырос на 37%, до рекордных 136 млрд руб. В то же время выдача таких ссуд растет значительно медленнее, чем сумма просрочки. На конец сентября их портфель увеличился лишь на 17% год к году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова