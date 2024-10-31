Генпрокуратура предложила считать публикации в соцсетях основанием для проверок

Генеральная прокуратура России предложила рассматривать в качестве основания для прокурорских проверок публикации в интернете, в том числе в соцсетях и мессенджерах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках…» — сказано в тексте приказа ведомства.

Изменения предлагается внести в приказ генпрокурора №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 года.

Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. Проверка может проходить не только по обращениям, но и в инициативном порядке.